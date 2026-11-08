Los delanteros del Guadalajara siguen tratando de retratarse en las redes enemigas para escalar entre los mejores artilleros de la Liga MX.

La fase regular del Apertura 2026 está viviendo sus últimos días, en donde Chivas sigue peleando por quedarse con el liderato del Apertura 2026, en donde sus mejores goleadores que son Roberto Alvarado, Santiago Sandoval y Ricardo Marín deberán jugar un papel importante para conseguir ese objetivo.

Hasta antes del arranque de la jornada 16, los tres goleadores del Guadalajara estaban con cinco dianas cada uno, en donde el más destacado ha sido Santiago Sandoval, quien marcó un doblete el fin de semana pasado contra Atlante, alcanzando a los dos veteranos rojiblancos.

Sin embargo, Ricardo Marín es el que se está rezagando, ya que desde el Clásico Nacional contra América no ha podido marcar ni un gol, por lo que es necesario que se enchufe para la recta final del torneo, en donde su aporte será trascendental para aspirar por el título.

Así va la tabla de goleo del Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul por el liderato del Apertura 2026?

La Liga MX entrará en un nuevo receso futbolístico debido a la Fecha FIFA, por lo que el partido final de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul se disputará el próximo domingo 22 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.