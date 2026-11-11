Tras el empate sin goles ante FC Juárez, Caro Jaramillo publicó un mensaje sobre su renovación y recibió el respaldo de la afición de Chivas Femenil.

Chivas Femenil empató ayer sin goles frente a FC Juárez en la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026. Sin embargo, el foco de atención se trasladó a la respuesta pública de Caro Jaramillo respecto a Antonio Contreras y Nelly Simón, lo que generó que los aficionados se manifestaran en redes sociales para respaldar a la jugadora rojiblanca. A su vez, le exigen a Amaury Vergara que interceda.

Ante la falta de acuerdo para la renovación de su contrato, el futuro de la mediocampista del Rebaño Sagrado se mantiene como una incógnita, situación que coincidió con la decisión del técnico español de mantenerla en el banco de suplentes.

Tras el compromiso disputado en el Estadio Olímpico Benito Juárez, Caro Jaramillo fue suplente y envió un claro mensaje contra Nelly Simón y Antoino Contreras. “Que no existan oportunidades ni interés de renovar no significa que falten ganas de estar. Mi deseo de continuar, trabajar y aportar sigue intacto. A veces no es el jugador quien deja de querer pertenecer, sino que dejan de demostrarle que no lo quieren ahí. El compromiso y el profesionalismo siguen firmes hasta el último día”, expresó la futbolista en X.

Carolina Jaramillo contra Antonio Contreras y Nelly Simón. (Foto: IMAGO7)

Luego de su publicación, la afición se volcó a las redes sociales para respaldar a la futbolista y manifestar su inconformidad contra el entrenador y la directora deportiva del Guadalajara. “Te aplaudo que salgas a hablar, incluso con lo que esto conlleve. Justamente como afición, hemos venido escuchando ‘quien no quiera estar, que no esté’ y hay quienes lo compran porque nunca nos dan la versión real, cuando es evidente que ahí hay un problema desde hace años”, expresó un aficionado.

Y otro agregó: “¿Cómo pueden dejar ir a una jugadora talentosa que ha gritado a los cuatro vientos desde que llegó que quiere retirarse en el plantel? ¿Cómo Amaury Vergara?”. En los comentarios, muchos aficionados convocan a respaldar a la futbolista el próximo sábado en el partido de vuelta en el Estadio Akron.

El apoyo de la afición de Chivas Femenil a Caro Jaramillo