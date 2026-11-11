El entrenador del Guadalajara recibió una importante noticia sobre los tres jugadores que salieron con problemas físicos en León.

Chivas ha sido una de las víctimas más recurrentes de las lesiones en este Apertura 2026, ya que durante todo el torneo se registraron algunas bajas en diversas zonas del campo; principalmente en defensa, por lo que se encendieron las alarmas por las evidentes molestias físicas que registraron Richy Ledezma, Fernando González y Daniel Aguirre al término del partido contra el León.

Los tres jugadores del Guadalajara debieron abandonar el terreno de juego contra la Fiera por algunas molestias físicas, por lo que comenzaron las especulaciones sobre si podrían ser elegibles para el partido de la jornada 17 contra Cruz Azul o peor aún, si podrían estar presentes en la Liguilla.

Sin embargo, el Rebaño Sagrado sorprendió a todos compartiendo algunos videos del entrenamiento de este miércoles, en donde tanto Ledezma, como Aguirre y el Oso aparecen entrenando con total normalidad con el resto de sus compañeros, confirmando que todo se trató de una falsa alarma.

¿Qué fue lo que pasó con Ledezma, Aguirre y el Oso?

“Richy terminó con una molestia en el tobillo. Dani Aguirre con una sobrecarga muscular y Oso lo mismo, con calambres. Esos tres cambios fueron por eso”, explicó el entrenador en la conferencia de prensa posterior al partido contra León.

¿Falta de reintegrarse algún lesionado?

La realidad es que Gabriel Milito ya cuenta con plantel casi completo, ya que solamente faltaría por reintegrarse Miguel Tapias, quien se habría lastimado desde la Leagues Cup, por lo que no ha podido ser elegible durante prácticamente todo el semestre.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul por el liderato del Apertura 2026?

La Liga MX entrará en un nuevo receso futbolístico debido a la Fecha FIFA, por lo que el partido final de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul se disputará el próximo domingo 22 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.