Daniel Aguirre fue uno de los puntos altos de Chivas luego de haber anotado el 2-0 parcial ante Atlante. Tras lo sucedido en el Estadio Akron, el defensa habló de los que recibió el Guadalajara en el segundo tiempo.

Chivas no tuvo problemas para superar a Atlante por 4-2 en la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Daniel Aguirre envió un fuerte mensaje al interior del Rebaño Sagrado al señalar que estaba muy molesto por los dos goles que anotaron los Potros.

En el Gigante de Zapopan, el Guadalajara no tuvo ningún tipo de problema para superar a los dirigidos por Miguel Herrera, ya que su defensa no marcaba diferencia en ningún sector del campo de juego. A su vez, al momento de atacar, solamente Pizzutto generaba peligro y, tras el gol de Dani, el Piojo decidió reemplazarlo.

En la segunda mitad, un error de Fernando González posibilitó el gol de Martín Sarrafiore, mientras que Jhojan Julio anotó el 4-2 final luego de un penal innecesario por parte de Kevin Castañeda. Tras el partido, Daniel Aguirre se mostró contento por la victoria de Chivas ante Atlante, pero expresó su molestia por haber recibido dos anotaciones inocentes.

Daniel Aguirre habló post victoria ante Atlante. (Foto: IMAGO7)

“Feliz de los tres puntos, feliz de los cuatro goles, pero siendo defensa no estoy feliz de los dos goles que concedimos. Creo que podemos mejorar en ese aspecto, pero feliz del grupo cómo jugó hoy y sí”, expresó Dani a Telemundo tras el partido. Y agregó: “Debemos mejorar. Creo que lo vamos a hacer en el entreno. Sigue León, va a ser León de visita, va a ser un juego muy difícil porque también ellos están peleando por un puesto en la Liguilla, pero nosotros vamos a hacer lo que nosotros sabemos y así es”.

¿A quién enfrenta de momento Chivas en la Liguilla del Apertura 2026?

Luego de lo sucedido en el Estadio Akron frente a Atlante, la gran pregunta que surge entre los aficionados de Chivas es quién será el rival de la Liguilla. Teniendo en cuenta que el Guadalajara, de momento, es segundo en la tabla general, su adversario en la Fiesta Grande es León, que es séptimo.

Los goles que recibió Chivas en el Apertura 2026