Daniel Aguirre recibió un emotivo regalo y un mensaje de parte de un equipo de la NFL muy cercano a sus raíces.

Chivas se prepara para enfrentar este sábado al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, después de que la semana pasada disputara un partido amistoso contra el América en Oakland, California. Uno de los protagonistas de los momentos más emotivos de aquel encuentro fue Daniel Aguirre, quien cabe recordar que tuvo una etapa en el LA Galaxy y que en distintas ocasiones ha confesado que considera toda esa zona de California como su hogar, pues cabe recordar que es nacido precisamente en ese Estado.

Ahora, el defensor rojiblanco recibió un nuevo reconocimiento que apela precisamente a sus raíces californianas. Un equipo de la NFL decidió “fichar” a Dani Aguirre y reconocerlo como uno más de su equipo, presentándolo incluso con un jersey, tal como sucede cuando una franquicia anuncia la llegada de una nueva contratación.

Los protagonistas de esta curiosa incorporación fueron los San Francisco 49ers, cuya ciudad se encuentra muy cerca de Oakland. El equipo de la NFL publicó una fotografía en la que se puede ver al futbolista del Guadalajara luciendo el jersey de los Niners y con una enorme sonrisa, dejando claro que Aguirre disfrutó mucho este particular “fichaje” por una de las franquicias más importantes de California.

Incluso, los 49ers aprovecharon la publicación para desearle suerte al defensor rojiblanco de cara al Clásico Tapatío de este sábado. El mensaje demuestra que la franquicia de San Francisco parece estar muy pendiente de Daniel Aguirre y del buen momento que atraviesa con Chivas, especialmente desde la llegada de Gabriel Milito, quien no ha dejado de darle oportunidades desde que asumió el cargo.

Además, todo apunta a que Aguirre tendrá nuevamente una responsabilidad importante ante Atlas. Con la lesión de Luis Romo, lo más probable es que la línea defensiva esté conformada por José Castillo, Diego Campillo y Daniel Aguirre, por lo que habrá que esperar para conocer cómo funciona esta combinación en un partido de tanta exigencia y qué tanto pueden aportar los tres tanto en labores defensivas como en la salida y el ataque del Rebaño.

Daniel Aguirre sufrió una lesión al inicio de la temporada pero parece ya estar recuperado

Daniel Aguirre tuvo que lidiar con una lesión sufrida durante la Leagues Cup que le impidió comenzar el torneo con la continuidad que seguramente esperaba. Sin embargo, el defensor parece haber dejado atrás ese problema y se ha convertido nuevamente en titular en los últimos partidos del Guadalajara, una señal de la confianza que Gabriel Milito tiene en él y de la importancia que puede tener dentro de su esquema, especialmente por su capacidad para aportar tanto en defensa como cuando Chivas tiene la pelota.