El entrenador de La Máquina está consciente de que el choque contra el Guadalajara será muy importante para los celestes, por lo que hizo una petición especial a sus dirigentes.

La Liga MX se encuentra en pausa por la Fecha FIFA; sin embargo, todo el futbol mexicano está a la espera de que se dispute el partido entre Chivas y Cruz Azul que podría definir al líder de la tabla de posiciones del Apertura 2026 de cara a la Liguilla, por lo que Joel Huiqui hizo una sorpresiva petición a su directiva.

Comúnmente, los equipos suelen agendar partidos amistosos en Estados Unidos durante las pausas en los torneos para poder mantenerse en ritmo y con ello, ganar varios millones de pesos; sin embargo, en La Máquina decidieron sacrificar lo económico para poder prepararse para enfrentar al Guadalajara.

Es por eso que el reportero de ESPN, César Caballero, destapó que Joel Huiqui pidió a su directiva recibir esos días para poder trabajar en las instalaciones de La Noria y darles descanso a los futbolistas para llegar lo mejor preparados posibles al reinicio de la Liga MX.

“En esta Fecha FIFA, Cruz Azul no va a jugar ningún partido amistoso, no va a salir a los Estados Unidos y esto tiene un porqué. El cuerpo técnico encabezado por Joel Huiqui, le pidió a la directiva encabezada por Iván Alonso que en esta Fecha FIFA no consiguieran ningún partido, que dejaran el tema de los dólares de lado, porque preferían que sus jugadores estuvieran tranquilos, con tiempo de recuperarse físicamente y afinar algunos detalles de cara a lo que será el cierre del torneo y el tema de la Liguilla.

“La directiva accedió y los jugadores se han quedado en la Ciudad de México y van a recibir unos días, que van a ser una mini pretemporada previo al arranque de la fase final del futbol mexicano“, explicó el reportero en un enlace para Futbol Picante.

¿Y qué hará Chivas durante la Fecha FIFA?

Al igual que la directiva celeste, el Guadalajara se quedará entrenando en la Perla de Occidente bajo la tutela de Gabriel Milito, en donde recibirían algunos días de descanso el fin de semana para reportar a hacer los trabajos para afinar detalles de cara al duelo contra La Máquina por la jornada 17 del Apertura 2026.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul por el liderato del Apertura 2026?

La Liga MX entrará en un nuevo receso futbolístico debido a la Fecha FIFA, por lo que el partido final de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul se disputará el próximo domingo 22 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.