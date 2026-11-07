Chivas llega a las últimas dos jornadas del Apertura 2026 en una situación bastante emocionante, pues el Guadalajara se encuentra empatado con América y Cruz Azul en 29 puntos, ocupando el segundo lugar de la Tabla General únicamente por la diferencia de goles. Después de recuperar a varios de sus futbolistas lesionados y conseguir tres victorias consecutivas, el equipo de Gabriel Milito tiene un objetivo muy claro: terminar la fase regular como líder del campeonato. Además, el Rebaño Sagrado todavía depende de sus propios resultados para mantenerse en la pelea por el primer puesto, una posición que podría darle una ventaja fundamental durante la Liguilla.

Sin embargo, aunque América y Cruz Azul parecen ser los principales rivales del Guadalajara en esta disputa, existen otros equipos que todavía tienen posibilidades matemáticas de superar a Chivas en la Tabla General. Y es que las diferencias de puntos entre los primeros lugares son bastante pequeñas, por lo que una combinación de resultados durante las últimas jornadas podría modificar considerablemente las posiciones. Por eso, el equipo de Gabriel Milito no solamente necesita preocuparse por alcanzar el liderato, sino también por evitar que otros clubes lo rebasen, especialmente considerando que una caída en la clasificación podría complicar su camino durante la fase final.

Actualmente, Chivas tiene 29 puntos y una diferencia de goles de +11, producto de 25 anotaciones a favor y 14 en contra, además de contar con dos partidos pendientes para terminar la fase regular. Uno de los equipos que podría superarlo es Atlas, que se encuentra apenas dos unidades por debajo, con 27 puntos. Sin embargo, los rojinegros tienen una desventaja importante en el criterio de desempate, pues su diferencia de goles es de cero, después de marcar 26 tantos y recibir exactamente la misma cantidad. Esto significa que, aunque Atlas todavía podría rebasar al Guadalajara mediante los puntos, necesitaría una combinación favorable de resultados para compensar la distancia que existe entre ambos equipos en el balance goleador.

Otro rival que tampoco puede descartarse es Toluca, que actualmente tiene 24 puntos, pero todavía cuenta con dos encuentros pendientes y una diferencia de goles de +10. Los Diablos Rojos se encuentran cinco unidades por debajo del Guadalajara, aunque su buen balance ofensivo y defensivo podría convertirse en una ventaja si consiguen ganar sus dos compromisos restantes. De hecho, si Toluca suma seis puntos y Chivas consigue solamente uno, el conjunto escarlata terminaría con 30 unidades, mientras que el Rebaño se quedaría con 30, por lo que el desempate dependería de la diferencia de goles. En ese escenario, las dos victorias del Toluca mejorarían su balance y podrían permitirle superar al Guadalajara.

Por eso, el Guadalajara necesita conseguir buenos resultados en sus últimos dos partidos y, de ser posible, mejorar su diferencia de goles para superar al América y mantenerse por delante de sus demás perseguidores. Aunque el liderato sigue siendo un objetivo alcanzable, una mala combinación de resultados podría provocar que el equipo de Gabriel Milito descendiera hasta el quinto lugar de la Tabla General. Esta situación sería especialmente complicada porque terminar fuera de los primeros cuatro puestos significaría perder la ventaja de cerrar los Cuartos de Final como local, obligando al Rebaño Sagrado a disputar el partido de Vuelta en cancha ajena. Por eso, cada punto y cada gol podrían resultar determinantes durante el cierre del Apertura 2026.

Chivas tiene una ventaja clarísima sobre América y Cruz Azul en el cierre del torneo regular

Una de las principales ventajas que tiene el Guadalajara es el calendario de sus últimos dos compromisos, pues primero visitará al León y posteriormente recibirá a Cruz Azul en el Estadio Akron. En cambio, América tendrá que disputar sus dos partidos restantes como visitante, primero contra Pumas y después frente a Tigres, mientras que la Máquina también cerrará fuera de casa, enfrentando a Tigres y posteriormente a Chivas. Esto significa que el Rebaño Sagrado tendrá la oportunidad de disputar el último encuentro de la fase regular frente a su afición, precisamente contra uno de sus principales competidores por el liderato. Si ambos equipos mantienen sus buenos resultados, ese enfrentamiento podría terminar definiendo quién ocupa el primer lugar de la Tabla General del Apertura 2026.