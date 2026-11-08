Chivas se alista para enfrentar a León por la jornada 16 del Apertura 2026. En la previa del partido, el Guadalajara recibió un mensaje de Joel Huiqui.

Este fin de semana no es uno más para Chivas debido a que, de ganar por cualquier marcador, el resultado lo pondrá como líder de la tabla general y obligará a Cruz Azul a ir en busca de la victoria en el Estadio Akron. En medio de este contexto, Joel Huiqui envió un mensaje al Guadalajara tras la victoria frente a Tigres al señalar que irán a pelear por quedarse con el liderato de la fase regular.

El Rebaño Sagrado no pierde desde la jornada 10 frente a Querétaro y esta noche tiene una prueba de fuego. Tras igualar con el Atlas y Tigres, logró superar a Rayados de Monterrey y buscará imponerse ante un León que es noveno, que tiene un buen juego y que tendrá que salir a ganar si quiere estar en la Fiesta Grande.

Por su parte, Chivas llega con la responsabilidad de quedarse con los tres puntos para cerrar como superlíder y obligar a Cruz Azul a buscar el triunfo en la última fecha. Por esta razón, Joel Huiqui envió un mensaje a sus jugadores al señalar que vendrán al Estadio Akron a pelear por la victoria para quedarse con el superliderato.

Chivas se prepara para enfrentar a León. (Foto: IMAGO7)

“Es peligroso hablar de bicampeonato. Nosotros nos enfocamos partido a partido. Este era muy importante porque requería de mucha atención, pero todavía nos resta la jornada 17 contra Chivas que también está peleando. Ahí seguro se va a definir quién va a terminar como líder”, comentó el entrenador del conjunto de La Noria.

Y agregó: “Sería muy importante asumir el reto de quedar en la primera posición por esa ventaja deportiva que te da terminar de primero: recibir siempre en casa. Creo que hay una gran posibilidad y nadie nos puede quitar el sueño de conseguir ese bicampeonato”.

¿Qué pasa si Chivas gana, empata o pierde ante León?