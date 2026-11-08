Chivas visita a León en un duelo clave por el Apertura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, conoce cómo ver el partido del Guadalajara ante la Fiera.

Chivas volverá a tener acción este domingo 8 de noviembre cuando visite a León por la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. El equipo de Gabriel Milito arribó a Guanajuato con el objetivo de volver a sumar de a tres para ser superlíder de la tabla general, debido a que el América empató ante Pumas, mientras que Cruz Azul superó por la mínima diferencia a Tigres. Por esta razón repasamos por dónde ver EN VIVO el choque del Guadalajara ya que no se podrá ver por TV abierta.

En medio de este contexto, el Rebaño Sagrado no solo busca hilar una nueva victoria, sino también dar un golpe en la mesa ante un rival de peso en el certamen nacional que necesita ganar porque se ubica en la novena posición con la misma cantidad de puntos que Tijuana. Por esta razón, la Fiera saldrá al campo de juego a rescatar al menos una unidad frente al conjunto rojiblanco.

El Guadalajara busca mantener su inercia positiva luego de haber superado a Necaxa, Rayados de Monterrey y Atlante. El equipo de Gabriel Milito viene de menor a mayor, ya que compitió con exigencia ante los Rayos, controló a la escuadra regia y superó al Atlante a pesar de conceder dos anotaciones por fallas propias.

¿Va por TV abierta el León vs. Chivas de la Jornada 16?

Lamentablemente para la afición de Chivas, el juego contra León no saldrá por TV abierta debido a que será transmitido por FOX+ y vía streaming por FOX One, mientras que en Estados Unidos se transmitirá por TUDN y ViX+. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el Rebaño Sagrado en Guanajuato.

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¿A qué hora se jugará el León vs. Chivas de la Jornada 16?

El partido entre León y el Guadalajara se disputará este domingo 8 de noviembre de 2026 a las 20:10 horas, tiempo del Centro de México, en la cancha del Estadio Nou Camp. El compromiso corresponde a la Jornada 16 del Apertura 2026 y representa una nueva oportunidad para que Chivas sume tres puntos y sea superlíder de la tabla general.