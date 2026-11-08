Chivas visita a León por la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX con el objetivo de quedarse con la victoria para llegar como superlíder de la tabla general en la última fecha de la fase regular. El Guadalajara llega a este cruce en la tercera posición, pero una victoria por cualquier resultado los dejará solos en la cima tras el empate del América frente a Pumas y la victoria de Cruz Azul por 3-2 ante Tigres.

En medio de este contexto, la gran pregunta que surge es cuál va a ser el once titular de Gabriel Milito, ya que no tiene bajas en el primer equipo. Una de las dudas radica en si usará o no a José Castillo, quien recién la semana pasada frente al Atlante volvió a formar parte de la convocatoria.

La otra duda que surge es si Chivas volverá a utilizar el mismo esquema con Santiago Sandoval como falso nueve que funcionó para superar al Atlante. Daría la sensación de que el entrenador argentino no repetirá la fórmula porque enfrente hay un León que cuenta con la segunda valla más batida, junto a Pachuca y Santos Laguna, con 20 goles en contra.

¿Santiago Sandoval vuelve a jugar como 9 falso? (Foto: IMAGO7)

Posible alineación de Chivas

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Diego Campillo

Luis Romo

Bryan González

Fernando González

Omar Govea

Roberto Alvarado

Santiago Sandoval

Ricardo Marín

DT: Gabriel Milito

Posible alineación de León