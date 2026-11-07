El partido de este domingo ante el León es clave para Chivas, pero también es una revancha para Gabriel Milito.

Chivas tendrá este domingo una de las visitas más importantes del cierre del Apertura 2026, pues enfrentará al León en un partido que podría resultar determinante para sus aspiraciones de terminar como líder de la Tabla General. El equipo de Gabriel Milito llega en un buen momento después de recuperar a varios futbolistas lesionados y conseguir tres victorias consecutivas, por lo que buscará mantener esa inercia positiva antes de la Liguilla. Sin embargo, el enfrentamiento contra los Esmeraldas también representa una revancha pendiente para el entrenador argentino, quien tendrá la oportunidad de conseguir uno de los triunfos que todavía le faltan desde su llegada al futbol mexicano.

Y es que, aunque Chivas consiguió una contundente victoria por 5-0 contra León durante el Clausura 2026 en el Estadio Akron, la historia fue bastante diferente en el primer torneo de Gabriel Milito como entrenador rojiblanco. En aquella ocasión, el Guadalajara visitó a los Panzas Verdes durante una etapa complicada, cuando el equipo todavía estaba adaptándose a la propuesta futbolística del estratega argentino y los resultados no terminaban de acompañarlo. De hecho, Milito no consiguió llevarse los tres puntos del Estadio Nou Camp en su primera visita al León, una derrota que formó parte de aquella difícil racha inicial que provocó cuestionamientos sobre el funcionamiento del Rebaño Sagrado.

Chivas debe prepararse para un duro rival en León.

Sin embargo, la deuda no es solamente del entrenador argentino, pues Chivas acumula más de tres años sin conseguir una victoria como visitante frente al León, una racha que se ha convertido en uno de los pendientes del Guadalajara durante sus últimos torneos. Aunque el Rebaño Sagrado ha conseguido buenos resultados contra los Esmeraldas jugando en casa, las visitas al Estadio Nou Camp han resultado mucho más complicadas de lo esperado. Por eso, Gabriel Milito tendrá la oportunidad de romper esa mala racha y demostrar que su equipo también puede imponerse en una cancha que recientemente le ha costado bastante trabajo, especialmente ahora que cuenta nuevamente con varios de sus futbolistas más importantes.

Curiosamente, el historial general entre Chivas y León durante la era de los torneos cortos favorece al Guadalajara, pues ambos equipos se han enfrentado en 45 ocasiones, con un balance de 19 victorias rojiblancas, 12 empates y 14 triunfos para los Panzas Verdes. Estos números demuestran que el Rebaño Sagrado ha conseguido imponerse con mayor frecuencia a lo largo de los años, aunque la diferencia tampoco es tan amplia como podría parecer. Además, los enfrentamientos entre ambos clubes suelen ser bastante disputados, por lo que el buen momento que atraviesa el conjunto de Gabriel Milito no garantiza que pueda conseguir fácilmente los tres puntos durante su visita de este domingo.

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Lo más interesante es que Chivas también tiene un balance histórico favorable cuando enfrenta al León en territorio guanajuatense, pues registra 10 victorias, cuatro empates y nueve derrotas en los antecedentes considerados. Esto significa que, a pesar de las dificultades que ha experimentado durante los últimos años en el Estadio Nou Camp, el Guadalajara ha demostrado anteriormente que puede conseguir buenos resultados en esa cancha. Por eso, el objetivo de Gabriel Milito será recuperar esa fortaleza como visitante y poner fin a una racha negativa que ya supera los tres años, aprovechando que el equipo llega con mayor confianza y un plantel mucho más completo que durante su primera visita al conjunto esmeralda.

Tanto Chivas como León necesitan ganar este partido para cumplir con sus respectivos objetivos del torneo

Además de los antecedentes históricos, el enfrentamiento de este domingo será fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en el Apertura 2026. Por un lado, Chivas necesita conseguir los tres puntos para mantenerse en la pelea por el liderato, pues actualmente se encuentra empatado con América y Cruz Azul en 29 unidades, ocupando el segundo lugar por diferencia de goles. Sin embargo, León también tiene la obligación de ganar para fortalecer sus posibilidades de clasificar a la Liguilla, por lo que los Panzas Verdes buscarán aprovechar su condición de locales para complicarle el panorama al Guadalajara.