Chivas está viviendo un auténtico renacer en el Apertura 2026, pues después de atravesar una complicada racha de partidos sin ganar que incluso puso en duda su condición de favorito al campeonato, el Guadalajara ha conseguido recuperar su mejor versión y volver a colocarse como el principal candidato al título, de acuerdo con las proyecciones estadísticas. Una de las claves de esta recuperación ha sido el regreso de los futbolistas lesionados, lo que permitió a Gabriel Milito contar nuevamente con prácticamente todas sus opciones. Sin embargo, la mejoría del Rebaño Sagrado también responde al crecimiento individual de varios jugadores, quienes han comenzado a mostrar su mejor nivel justo cuando se acerca la Liguilla.

Y es que, además de recuperar a futbolistas importantes como Luis Romo, Omar Govea y José Castillo, Chivas ha encontrado en Efraín Álvarez y Santiago Sandoval a dos de sus principales soluciones ofensivas durante las últimas jornadas. Ambos jugadores han conseguido elevar considerablemente su rendimiento y convertirse en piezas importantes dentro del funcionamiento que busca Gabriel Milito. Su buen momento tampoco ha pasado desapercibido para el propio club, pues el Guadalajara decidió dedicarles publicaciones especiales en sus redes sociales, destacando las cualidades que los han convertido en elementos fundamentales para generar peligro frente a la portería rival.

Efraín Álvarez quiere ser campeón con Chivas.

En el caso de Efraín Álvarez, Chivas destacó su calidad técnica, visión de juego y capacidad para encontrar soluciones ofensivas gracias a su extraordinaria pierna zurda. Y es que el mediocampista tiene la habilidad de detectar espacios que otros futbolistas difícilmente encuentran, además de contar con una precisión que le permite generar oportunidades para sus compañeros o buscar directamente la portería. Una muestra de ello ocurrió durante el partido contra Atlante, cuando Álvarez terminó el encuentro con un gol y una asistencia, demostrando que puede ser determinante tanto en la construcción de las jugadas como en su definición.

Santiago Sandoval está en gran nivel.

Por su parte, el Guadalajara decidió resaltar una característica que ha convertido a Santiago Sandoval en una de las revelaciones del equipo: su enorme versatilidad para desempeñarse en diferentes posiciones del ataque. Aunque su posición natural es la de extremo, el canterano rojiblanco ha conseguido adaptarse a las necesidades de Gabriel Milito, quien no utiliza extremos tradicionales dentro de su sistema. Por eso, durante el Apertura 2026 lo hemos visto actuar por el centro, como segunda punta e incluso como delantero, respondiendo de buena manera a las exigencias de cada función. De esta manera, Sandoval se ha convertido en una alternativa muy valiosa para compensar la falta de un centro delantero nominal y ofrecer diferentes soluciones ofensivas.

Ahora, con solamente dos partidos pendientes para terminar la fase regular del Apertura 2026, el principal objetivo de Chivas será llegar a la Liguilla con todos sus futbolistas disponibles y en el mejor nivel posible. La recuperación de los lesionados representa una ventaja importante, pero también será fundamental mantener el buen momento de aquellos jugadores que han conseguido elevar su rendimiento durante las últimas semanas. Efraín Álvarez y Santiago Sandoval son dos de los ejemplos más evidentes, aunque no los únicos, pues varios elementos del Guadalajara están recuperando su mejor versión justo en el momento más importante del campeonato, una situación que podría marcar la diferencia durante las eliminatorias.

Efraín Álvarez está mostrando su mejor versión después de su complicado inicio de torneo

Vale la pena recordar que Efraín Álvarez tuvo un inicio de Apertura 2026 especialmente complicado debido a una lesión que lo obligó a someterse a una operación antes de que comenzara el campeonato. Esta situación provocó que se perdiera prácticamente toda la pretemporada y algunos de los primeros encuentros, por lo que le costó recuperar el ritmo competitivo que ya tenían sus compañeros. Sin embargo, conforme avanzaron las jornadas, el mediocampista consiguió mejorar su condición física y recuperar la confianza dentro del terreno de juego. Ahora, Álvarez vuelve a mostrar la calidad y capacidad para marcar diferencias que lo convirtieron en una de las piezas más importantes del Guadalajara durante el torneo anterior, una noticia especialmente positiva para Gabriel Milito de cara a la Liguilla.