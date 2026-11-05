Chivas se prepara para visitar al León este domingo en su penúltimo partido de la fase regular del Apertura 2026, pero las noticias más importantes alrededor del Guadalajara durante los últimos días han estado relacionadas con el próximo mercado de fichajes. Y es que, mientras Gabriel Milito trabaja para llegar en las mejores condiciones a la Liguilla, la directiva ya comienza a evaluar las altas y bajas que podría tener el equipo para el Clausura 2027. Además, la Selección Mexicana comenzó a anunciar sus primeras convocatorias para la Fecha FIFA de noviembre, con algunas sorpresas y decisiones que han generado polémica entre los aficionados rojiblancos.

Destapan a los dos primeros jugadores que saldrían de Chivas para el Clausura 2027

De acuerdo con información del periodista José María Garrido, Jonathan Pérez y Miguel Tapias aparecen como dos de los principales candidatos para abandonar Chivas durante el próximo mercado de invierno. El primero llegó al Guadalajara para el Clausura 2026, pero desde entonces ha disputado menos de 30 minutos con el Primer Equipo, mientras que el defensor no ha tenido actividad durante el Apertura 2026 y apenas acumuló 158 minutos en cuatro partidos durante el semestre anterior. Estas cifras reflejan las pocas oportunidades que ambos han recibido bajo las órdenes de Gabriel Milito, por lo que una salida podría permitirles recuperar protagonismo en otro equipo. Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial sobre su futuro.

Antonio Contreras reveló por qué tiene borrada a Carolina Jaramillo en Chivas Femenil

La poca actividad de Carolina Jaramillo con Chivas Femenil ha provocado rumores sobre una supuesta mala relación con Antonio Contreras, pero el entrenador español aseguró que su decisión de darle menos minutos responde exclusivamente a cuestiones tácticas. El estratega elogió el nivel y la actitud de Caro durante los entrenamientos, aunque explicó que actualmente considera que Samantha y Eva ofrecen mejores soluciones en el mediocampo. Además, destacó el esfuerzo de otras futbolistas como Cristina Ferral, Natalia Colín y Eugénie Le Sommer, dejando claro que ninguna jugadora está por encima del equipo. De esta manera, Contreras descartó que la situación de Jaramillo se deba a un problema personal y defendió que sus alineaciones dependen de lo que considera mejor para el funcionamiento colectivo.

Hugo Camberos no va con la Selección Mayor, se va con la Sub-20 pero sin Santiago Sandoval

Mientras todavía se espera conocer la convocatoria de Rafael Márquez para los próximos compromisos de la Selección Mexicana, se confirmó que Hugo Camberos no estará con el equipo mayor, sino que viajará con el Tri Sub-20 para disputar una gira por Chile. El extremo rojiblanco forma parte de los ocho futbolistas del Guadalajara llamados por Alex Diego para enfrentar a la selección juvenil chilena, por lo que tendrá una nueva oportunidad de sumar minutos a nivel internacional. Sin embargo, lo separarán Santiago Sandoval, quien, de acuerdo con José María Garrido, será convocado por Rafael Márquez para los encuentros contra Jamaica en la Concacaf Nations League. De confirmarse oficialmente, el joven atacante tendrá una oportunidad importante de mostrarse con la Selección Mayor después de sus buenas actuaciones con Chivas.

Armando González por fin fue titular, pero se quedó sin gol

Después de acumular dos partidos consecutivos sin actividad con el Olympiacos, Armando González finalmente regresó a la titularidad este miércoles durante el enfrentamiento contra Rennes en la Europa League. Sin embargo, la Hormiga no tuvo una noche sencilla, pues el conjunto griego pasó buena parte del encuentro defendiendo y prácticamente no consiguió generar oportunidades claras para sus delanteros. El canterano rojiblanco apenas pudo realizar un remate de cabeza que terminó por encima de la portería y registró solamente 10 pases antes de salir de cambio al minuto 59 para dejar su lugar a Roman Yaremchuk. Ahora habrá que esperar para conocer si Imanol Alguacil vuelve a darle minutos el próximo domingo contra PAOK, considerando la intensa competencia que existe en el ataque del Olympiacos.

Florinda Meza desmiente supuesta demanda a Roberto Alvarado por disfrazarse de la Chilindrina

Una de las noticias más curiosas de los últimos días involucró a Roberto Alvarado, quien durante la celebración de Halloween de Chivas apareció disfrazado de la Chilindrina. Y es que comenzó a circular el rumor de que Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, estaría considerando emprender acciones legales por el uso de los personajes creados por Chespirito. Sin embargo, la propia actriz desmintió esta información mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde incluso compartió una fotografía del Piojo caracterizado como el popular personaje. Meza aclaró que no había enviado amenazas ni mensajes sobre alguna demanda y aseguró que le encanta que los aficionados se disfracen de los personajes de Chespirito, siempre que lo hagan con respeto, por lo que el futbolista rojiblanco no tendría ningún problema legal relacionado con su disfraz.