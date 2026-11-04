De cara a la Liguilla del Apertura 2026, Érick Sánchez admitió que le gustaría disputar un Clásico Nacional ante Chivas por el título de la Liga MX.

El América y Chivas buscan cerrar de la mejor manera la fase regular del Apertura 2026 de la Liga MX para finalizar como superlíderes de la tabla general. En medio de este contexto, Érick Sánchez, jugador de las Águilas, envió un mensaje al Guadalajara al señalar que le gustaría que la Final de la Liguilla sea un Clásico Nacional.

Es un hecho que el equipo de Gabriel Milito es un claro candidato al campeonato y dejó en evidencia que no va a ser simple eliminarlo de la Fiesta Grande del futbol mexicano. Sin embargo, lo sucedido en el último cruce en el Estadio Azteca deja la sensación de que el conjunto azulcrema mantiene esa estirpe competitiva a pesar de no atravesar su mejor momento.

La actualidad tiene al América y a Chivas con la misma cantidad de puntos en lo más alto de la tabla general, por lo que los aficionados se imaginan un Clásico Nacional en la Final. Quien se imagina este choque es Érick Sánchez, al admitir ante los medios que le gustaría disputar esa serie por el título.

Érick Sánchez quiere enfrentar a Chivas en la Final. (Foto: IMAGO7)

“¿A quién no le gustaría tener una final así, no? Creo que a todo el que le preguntes te va a decir que sí por obviamente también la rivalidad, por el tipo de partido que sería, como dices, es un clásico. Ahora, imagínate, el primer día es una final sin dejar de lado que a mí me gusta ir paso a paso”, comentó.

Y agregó: “Ahora estamos pensando en Pumas, después estaremos pensando en Tigres y bueno, ya después vendrá la Liguilla. Entonces, creo que es algo que a todo el mundo le gustaría, ¿no? Pero te digo, siempre es paso a paso e ir trabajando y mejorando va a poder conseguir el objetivo que todos tenemos”.

¿Cómo queda Chivas al momento en la Liguilla del Apertura 2026?

Chivas se encuentra virtualmente clasificado a la Liguilla del Apertura 2026 y, de esta manera, comienza a pensar cómo cerrar primero o segundo en la tabla general. De momento, el Rebaño Sagrado tiene seguro su lugar en los Cuartos de Final y, por ser segundo, estaría enfrentando a León en la Fiesta Grande, ya que se ubica en la séptima posición.