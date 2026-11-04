No hay ninguna duda de que uno de los grandes aciertos de Chivas en el mercado de pases es haber fichado a Bryan González. Mientras se alistan para enfrentar a León por el Apertura 2026, el Cotorro habló en Chivas TV y señaló que el objetivo es ser campeón. A su vez, manifestó que se le pone la piel chinita por la afición del Guadalajara.

No hay ninguna duda de que jugar en el equipo más grande de México representa una gran exigencia, por lo que se espera que soporten la presión en momentos importantes. Además, el objetivo es ir a ganar el título, por lo que el compromiso es absoluto.

Previo al juego contra León, Bryan González conversó con Chivas TV, donde reiteró su mentalidad competitiva. A su vez, el Cotorro sabe lo que es salir campeón de la Liga MX con Pachuca, afirmó que sería muy especial levantar el título con el Guadalajara y destacó el impacto que le provoca la afición rojiblanca.

Bryan González ilusionado con Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Se vive diferente, hay mucha gente, yo no me imaginaba tanta gente. Obviamente seguía el club y todo y siempre ha sido una institución grandísima, pero ya que estás aquí lo vives y es impresionante. Yo cada vez que salía a un partido se me ponía la piel chinita o cuando venía la afición al entrenamiento. Obviamente quieres dar ese extra, ¿sabes? No solo por ti y por tu familia, sino por toda esta gente que está detrás. Es imposible no pensar en ser campeón aquí”, comentó.

Y agregó: “Yo creo que impactaría más en mi carrera (sobre ser campeón en Chivas). Tanto satisfactoriamente a nivel personal como familiar, ¿sabes? El decir que saliste campeón con Chivas creo que es un orgullo muy grande y espero que ese sueño se pueda cumplir. Que sea lo más cercano posible porque no me gusta perder, no me gusta estar sufriendo, pero bueno, también sé que es fútbol y no solamente Chivas quiere quedar campeón, sino todos los equipos. Pero sí, indudablemente sería un sueño hecho realidad, sería una satisfacción enorme para todos yo creo y créeme que vamos a hacer lo posible para llegar a eso”.

Los números de Bryan González con Chivas