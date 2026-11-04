Chivas está recuperando su mejor versión en el Apertura 2026, especialmente después de conseguir el regreso de prácticamente todos sus futbolistas lesionados y volver a encadenar victorias importantes. Sin embargo, uno de los principales problemas que Gabriel Milito todavía necesita solucionar es la falta de un centro delantero capaz de reemplazar la producción ofensiva de Armando González. Aunque Santiago Sandoval ha levantado la mano con buenas actuaciones jugando como delantero, a pesar de no ser un nueve nominal, lo cierto es que la salida de la Hormiga al Olympiacos dejó un hueco mucho más grande de lo que parecía, algo que queda demostrado al comparar las estadísticas de los atacantes rojiblancos.

Y es que los números reflejan una diferencia importante entre Armando González y los tres delanteros que actualmente utiliza Gabriel Milito. Durante sus 35 partidos con Chivas en la Liga MX durante la temporada 2025/2026, la Hormiga consiguió 20 goles con 96 disparos y generó 20.70 goles esperados sin penales (npxG), lo que equivale a 0.57 anotaciones y 0.59 npxG por encuentro. En comparación, Santiago Sandoval, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín acumulan entre los tres 52 remates, nueve goles sin penal y 5.94 npxG durante los 15 partidos analizados del presente torneo. Esto significa que los tres delanteros juntos promedian 0.60 goles por encuentro, prácticamente lo mismo que conseguía Armando por sí solo, aunque con una producción de ocasiones de menor calidad.

La diferencia resulta todavía más evidente cuando se analiza la peligrosidad de cada disparo, pues Armando González generaba aproximadamente 0.22 npxG por remate, mientras que los tres delanteros actuales apenas alcanzan 0.11. En otras palabras, las oportunidades que conseguía la Hormiga tenían, en promedio, el doble de probabilidad de terminar en gol. Esto también se aprecia al observar la ubicación de los disparos: mientras el canterano rojiblanco concentraba buena parte de sus remates dentro del área y en posiciones cercanas a la portería, Sandoval, Sepúlveda y Marín han tenido que buscar oportunidades desde zonas más alejadas o ángulos complicados. Por eso, el problema no parece limitarse a la definición, sino también a la capacidad de Chivas para generar ocasiones verdaderamente claras para sus delanteros.

Curiosamente, las estadísticas también muestran que los actuales delanteros de Chivas están convirtiendo más goles de los que normalmente se esperarían por la calidad de sus oportunidades. Mientras Armando González registró 20 anotaciones frente a 20.70 npxG, una producción cercana a lo esperado, Sandoval, Sepúlveda y Marín suman nueve goles sin penal con apenas 5.94 npxG, superando esa cifra por poco más de tres tantos. Esto significa que los tres atacantes han tenido una definición especialmente efectiva, pero también que su producción goleadora podría disminuir si no consiguen empezar a generar mejores oportunidades.

Armando González dejó un hueco en el ataque de Chivas.

De esta manera, los números ayudan a entender por qué el Guadalajara sigue extrañando tanto a Armando González, incluso cuando Santiago Sandoval ha conseguido responder de buena manera como delantero improvisado. La Hormiga no solamente aportaba goles, sino que mantenía una producción constante de ocasiones peligrosas durante 35 partidos, mientras que los tres atacantes actuales apenas generan 0.40 npxG por encuentro entre todos, frente a los 0.59 que registraba el canterano rojiblanco. Aunque la comparación tiene limitaciones porque enfrenta a un futbolista con tres que se reparten los minutos y considera periodos distintos, queda claro que Chivas necesita mejorar la calidad de sus oportunidades y encontrar mayor regularidad frente a la portería si pretende competir por los títulos.

Chivas buscará un centro delantero en el mercado de fichajes, es el fichaje prioritario

Por eso, diversos reportes apuntan a que la principal prioridad del Guadalajara para el mercado de fichajes de invierno será contratar a un centro delantero, especialmente considerando que durante el Clausura 2027 también tendrá que disputar la Concacaf Champions Cup, una competición que la directiva y Gabriel Milito quieren conquistar. Sin embargo, todavía falta conocer qué perfil de futbolista buscará el Rebaño Sagrado, pues no está claro si la intención será incorporar a un goleador que llegue directamente como titular indiscutible o sumar una alternativa que compita con Santiago Sandoval, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.