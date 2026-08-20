Armando González tomó su vuelo la mañana de este jueves con rumbo a Grecia para convertirse en nuevo jugador del Olympiacos, poniendo así punto final a su etapa como futbolista del Guadalajara. Su salida deja un vacío importante en varios sentidos, pues además de marcharse uno de los grandes favoritos de la afición rojiblanca, también se va el máximo goleador de Chivas durante la temporada pasada.

Esta situación inevitablemente tendrá un impacto en el rendimiento del equipo, especialmente porque el inicio de la presente temporada ha sido complicado para el Guadalajara al no contar con los habituales goles de La Hormiga. Ahora será Gabriel Milito quien tendrá que encontrar la manera de compensar esa ausencia y recuperar la producción ofensiva del equipo si quiere mantener a Chivas como uno de los principales candidatos a conquistar el título del Apertura 2026.

Sin embargo, en el Guadalajara no queda otra opción que dar vuelta a la página y continuar preparando el camino en la Liga MX. El siguiente compromiso será ante Xolos de Tijuana en la Jornada 5, un partido especialmente importante porque Chivas volverá a jugar en el Estadio Akron después de casi un mes fuera de casa entre encuentros de Liga MX y Leagues Cup.

A través de sus redes sociales, el club mostró a los jugadores durante el entrenamiento acompañado del mensaje “¡Preparando todo para nuestro partido de este sábado ante Xolos!”. El mensaje deja claro que el equipo ya está completamente concentrado en la actividad deportiva y en lo que viene dentro del torneo, aunque seguramente más de uno extrañará a González tanto dentro de la cancha como en el vestidor.

Ver este primer entrenamiento de Chivas sin La Hormiga también provocó cierta nostalgia entre los aficionados, quienes aprovecharon las publicaciones del club para compartir algunos mensajes de despedida para el delantero que ahora ya es jugador del Olympiacos. Muchos dejaron en claro que será extraño no volver a verlo en las publicaciones y contenidos de la comunicación oficial del Guadalajara, especialmente después de la enorme conexión que consiguió construir con la afición en apenas un año con el primer equipo.

Armando González no se quedó a despedirse en el Estadio Akron porque estará en el debut del Olympiacos en la actual temporada

Muchos aficionados pensaban que Armando González podría quedarse un partido más y despedirse este sábado de la afición rojiblanca en el Estadio Akron, escenario en el que llegó a construir una increíble racha goleadora. Sin embargo, los planes del Olympiacos son diferentes, pues aunque La Hormiga todavía no podrá jugar, el club griego quiere que esté presente en el estadio durante la Jornada 1 de la Superliga de Grecia para conocer de primera mano a sus nuevos compañeros y observar en acción al que será su equipo a partir de ahora.