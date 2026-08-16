Chivas acaba de regresar a tener acción en el Apertura 2026 luego de haber superado ante Santos Laguna. Tras el encuentro ante los Guerreros, repasa cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido del Guadalajara ante Xolos por la jornada cinco de la Liga MX.

El Guadalajara tuvo un inicio muy irregular en el certamen nacional debido a que perdió ante Toluca en la fecha 1, se recuperó ante FC Juárez y empató ante Puebla previo al parón por la Leagues Cup. A su vez, en el certamen binacional no pudo marcar la diferencia debido a que quedó eliminado en la fase de grupos tras caer por penales contra LAFC y por 1-0 FC frente a Dallas.

Por otra parte, Chivas ante Santos Laguna logró su segunda victoria en el Apertura 2026 y llega con la moral en alto para enfrentar a un Xolos, equipo que no pudo avanzar en la Leagues Cup tras perder con Austin, San Diego y frente a Portland Timbers.

¿Cuándo y dónde se jugará el Chivas vs. Tijuana por la jornada 5 del Apertura 2026?

El duelo entre Chivas y Tijuana por la jornada cinco del Apertura 2026 de la Liga MX se llevará adelante el próximo sábado 22 de agosto, en el Estadio Akron. El partido está pactado para realizarse a las 17:07, hora del Centro de México.

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¿Cómo ver EN VIVO Chivas vs. Tijuana?

Chivas vs. Tijuana por la jornada 5 del Apertura 2026 se podrá ver en México por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que vaya a suceder con el Guadalajara en el Gigante de Zapopan.