Matías Almeyda es uno de los directores técnicos más queridos en la historia reciente de Chivas, pues el entrenador argentino consiguió conquistar títulos importantes y devolverle el protagonismo al Guadalajara durante su etapa al frente del equipo. Sin embargo, el cariño de la afición rojiblanca no se debe únicamente a sus logros deportivos, sino también a la forma en que siempre defendió a la institución, a sus futbolistas y al talento mexicano. Por eso, el Pelado continúa ocupando un lugar especial entre los seguidores del Rebaño Sagrado, incluso después de varios años de haber abandonado el banquillo rojiblanco.

Sin embargo, hace un par de semanas tocó verlo del lado contrario durante el enfrentamiento entre Monterrey y Chivas, un encuentro que terminó con mucha polémica después de que los Rayados sufrieran la anulación de un gol del empate durante los últimos minutos. La decisión arbitral provocó un enorme enojo en Matías Almeyda, quien terminó siendo expulsado después de reclamar lo sucedido. Aquella noche volvió a aparecer la faceta más intensa del entrenador argentino, siempre dispuesto a defender a sus futbolistas, una actitud que los aficionados del Guadalajara conocen perfectamente porque también la mostró en numerosas ocasiones durante su etapa con el Rebaño Sagrado.

Después de cumplir su partido de suspensión durante la jornada anterior, Matías Almeyda reapareció este miércoles en conferencia de prensa y fue cuestionado sobre los motivos de su expulsión contra Chivas. El estratega argentino aprovechó la oportunidad para aclarar lo sucedido y aseguró que su molestia no estuvo relacionada con el Guadalajara ni con ninguno de sus futbolistas. Por el contrario, explicó que su reacción estuvo dirigida exclusivamente hacia el árbitro del encuentro, debido a una situación que consideró inapropiada y que involucraba a uno de los jugadores más jóvenes de su plantilla.

Y es que, de acuerdo con la explicación del Pelado, su verdadero enojo surgió por la manera en que el árbitro se estaba dirigiendo a Paxon Ruffin, futbolista de Monterrey de apenas 16 años. Almeyda consideró que el silbante estaba intentando intimidar al juvenil, aprovechándose de su corta edad y de la poca experiencia que todavía tiene en el fútbol profesional. Por eso, el entrenador argentino decidió intervenir inmediatamente para defenderlo, pues consideró que no era correcto que un árbitro tratara de esa manera a un jugador tan joven. Esta situación, según su versión, fue la que provocó su reacción durante los momentos finales del encuentro.

Además, Matías Almeyda reconoció que ingresó al terreno de juego a pesar de saber que el reglamento no permite hacerlo sin autorización, aunque también dejó claro que le sorprendió que esa acción terminara provocando su expulsión. El estratega explicó que, durante los partidos, es relativamente común observar a entrenadores entrando unos pasos a la cancha para intercambiar palabras con los árbitros o incluso despedirse de ellos. Por eso, el Pelado cuestionó que su ingreso al campo fuera considerado motivo suficiente para mostrarle la tarjeta roja, aunque admitió que técnicamente se trató de una acción que no estaba permitida.

Matías Almeyda y el Monterrey podrían ser uno de los rivales de Chivas en la Liguilla

Aunque el Guadalajara ya tiene asegurada su clasificación a la Liguilla del Apertura 2026 y todo apunta a que terminará la fase regular entre los primeros lugares de la Tabla General, todavía existe la posibilidad de que Chivas vuelva a encontrarse con Matías Almeyda durante los cuartos de final. Y es que Monterrey ocupa actualmente la novena posición, pero se encuentra apenas a un punto de los equipos ubicados en los lugares sexto, séptimo y octavo, por lo que una combinación de resultados podría modificar considerablemente los cruces. De esta manera, un enfrentamiento entre el Rebaño Sagrado y los Rayados significaría otro reencuentro muy emotivo con el Pelado, aunque esta vez con un boleto a las semifinales en juego.