Santiago Sandoval es uno de los futbolistas que más rápidamente ha destacado en Chivas a pesar de su juventud. Desde la llegada de Gabriel Milito, las oportunidades que ha recibido para demostrar su talento han ido en aumento, al grado de convertirse en una pieza importante del equipo y recibir también el llamado a la Selección Mexicana por parte del nuevo entrenador del Tri, Rafa Márquez.

Sin embargo, este crecimiento también ha provocado que Santiago Sandoval comience a llamar la atención en Europa. El salto al Viejo Continente parece cada vez más cercano para el canterano rojiblanco y podría producirse incluso antes de lo esperado, pues ya existen acercamientos para conocer las condiciones de un posible fichaje. Eso sí, apenas se trata de los primeros pasos y todavía no existe una negociación formal con Chivas.

De acuerdo con información del periodista de Récord, René Tovar, clubes de Países Bajos e Italia ya comenzaron gestiones por Sandoval y establecieron los primeros contactos con el equipo que representa al futbolista. Por ahora, estos acercamientos no han llegado a las oficinas del Guadalajara, por lo que no existen pláticas formales con la directiva y mucho menos una oferta sobre la mesa por el jugador.

Esta tampoco es la primera ocasión en la que Santiago Sandoval aparece relacionado con clubes europeos. Con apenas 19 años, parece que una de las principales características que despiertan interés es precisamente su enorme potencial de crecimiento. Habrá que esperar para saber si alguno de estos clubes decide avanzar y presentar una propuesta capaz de convencer al Guadalajara, especialmente porque en los últimos años el club ha elevado sus exigencias para permitir la salida de sus principales talentos.

Por ahora, Sandoval no puede marcharse a ningún equipo porque los principales mercados de fichajes se encuentran cerrados. En caso de que estos acercamientos avancen, sería hasta después de que termine el Apertura 2026 cuando podría concretarse una posible salida. Por ello, tanto Gabriel Milito como la afición rojiblanca pueden estar tranquilos por el momento: el joven futbolista continuará disponible para Chivas durante el resto del torneo.

Hugo Camberos lleva años en la mira de Europa y no ha llegado una oferta que convenza a Chivas

El caso de Santiago Sandoval inevitablemente recuerda al de Hugo Camberos, quien hace un par de años comenzó a destacar con el Primer Equipo de Chivas y rápidamente despertó el interés de clubes del Viejo Continente. Incluso llegó a existir una oferta del Brujas de Bélgica, pero el Guadalajara decidió no aceptarla al considerar que las condiciones no eran suficientes. Ahora habrá que esperar para saber si Sandoval tiene una salida más sencilla hacia Europa o si termina viviendo una situación similar a la de Camberos, con Chivas apostando por mantenerlo durante más tiempo y seguir desarrollando su potencial.