Chivas tiene a dos jugadores que no han convencido a Gabriel Milito, y serían las primeras bajas para el próximo torneo.

Chivas se prepara para disputar este domingo su penúltimo partido de la fase regular del Apertura 2026 contra León, para posteriormente aprovechar la pausa por la Fecha FIFA y comenzar a trabajar en el encuentro contra Cruz Azul. Sin embargo, mientras Gabriel Milito concentra sus esfuerzos en llegar de la mejor manera posible a la Liguilla, la directiva del Guadalajara ya comienza a planear el armado de la plantilla para el Clausura 2027. Esto significa que durante las próximas semanas podrían comenzar a definirse tanto los refuerzos que buscará el Rebaño Sagrado como los futbolistas que tendrían que abandonar la institución durante el mercado de invierno.

Por ahora, todo apunta a que la principal prioridad del Guadalajara será contratar a un delantero que pueda solucionar los problemas de contundencia que ha mostrado el equipo desde la salida de Armando González al fútbol europeo. Sin embargo, en cuanto a las posibles bajas, la situación dependerá principalmente de los futbolistas que no entren en los planes de Gabriel Milito. En ese sentido, hay dos jugadores que parecen encontrarse entre los principales candidatos a salir de Chivas, pues prácticamente no han recibido oportunidades durante el presente campeonato y tampoco consiguieron consolidarse en el semestre anterior.

De acuerdo con información del periodista José María Garrido, uno de los futbolistas con mayores posibilidades de abandonar el Guadalajara es Jonathan Pérez, cuyo nombre ya ha aparecido en diferentes rumores relacionados con el próximo mercado de fichajes. El atacante llegó como refuerzo para el Clausura 2026, pero desde entonces ha disputado menos de 30 minutos oficiales con el Primer Equipo, una cantidad sorprendentemente baja para un futbolista que llegó con expectativas importantes. Además, su reciente participación con la categoría Sub-21 ha aumentado las dudas sobre su continuidad, pues todo indica que todavía no consigue encontrar un espacio dentro del esquema de Gabriel Milito.

El segundo nombre señalado por José María Garrido es Miguel Tapias, defensor que no ha disputado un solo minuto durante el Apertura 2026. Su situación tampoco fue mucho mejor durante el Clausura 2026, cuando apenas consiguió acumular 158 minutos repartidos en cuatro encuentros oficiales. Estas cifras reflejan que el futbolista ha quedado muy por detrás de otras alternativas defensivas dentro de la plantilla rojiblanca, especialmente considerando la confianza que Gabriel Milito ha depositado en jugadores como Diego Campillo, Daniel Aguirre, Luis Romo y José Castillo. Por eso, Tapias también aparece como uno de los candidatos más claros para buscar un nuevo equipo durante el invierno, aunque todavía no existe una salida confirmada.

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Por lo pronto, habrá que esperar para conocer las decisiones que tome la directiva del Guadalajara una vez que termine su participación en el Apertura 2026, pues el armado de la plantilla para el próximo semestre dependerá tanto de las necesidades deportivas como de las oportunidades que aparezcan en el mercado. Lo cierto es que algunos futbolistas no han conseguido encontrar un lugar dentro de las rotaciones de Gabriel Milito y su situación difícilmente podrá mantenerse igual durante mucho tiempo. Además, para jugadores que prácticamente no reciben minutos, encontrar un nuevo equipo puede representar la mejor oportunidad para recuperar protagonismo y darle continuidad a sus carreras profesionales.

La afición de Chivas defiende a Jonathan Pérez y cuestiona sus pocas oportunidades

Sin embargo, la posible salida de Jonathan Pérez no ha sido recibida de la misma manera por todos los aficionados del Guadalajara, pues en los comentarios del video de José María Garrido varios seguidores cuestionaron que Gabriel Milito prácticamente no le haya dado oportunidades. Y es que, a pesar de sus escasos minutos, algunos consideran que el atacante mostró condiciones interesantes cuando consiguió ingresar al terreno de juego, cumpliendo con un rendimiento cuando menos aceptable. Por eso, una parte de la afición cree que sería injusto desprenderse de él sin haberle permitido demostrar realmente su nivel, especialmente considerando que llegó hace menos de un año y todavía podría tener cualidades útiles para el equipo.