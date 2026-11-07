Chivas tendrá este domingo uno de los partidos más importantes del cierre del Apertura 2026, pues visitará al León en un enfrentamiento que podría definir buena parte de sus aspiraciones de terminar como líder de la Tabla General. Actualmente, el Guadalajara ocupa el segundo lugar del campeonato, pero una mala combinación de resultados podría hacerlo descender hasta la quinta posición. Sin embargo, los Esmeraldas también tienen muchísimo en juego, pues necesitan sumar puntos para asegurar su clasificación a la Liguilla, por lo que ambos equipos llegarán al encuentro con la obligación de buscar la victoria.

Precisamente, esa será una de las principales motivaciones del conjunto dirigido por León, pues los Panzas Verdes saben que dejar escapar puntos en las últimas jornadas podría complicar seriamente sus posibilidades de disputar la Fiesta Grande. Además, tendrán la ventaja de jugar en el Estadio Nou Camp, donde buscarán aprovechar el apoyo de sus aficionados para imponer condiciones frente al Guadalajara. Por eso, los futbolistas esmeraldas tienen claro que necesitan conseguir los tres puntos y no pueden conformarse con un empate, especialmente considerando que varios equipos todavía se encuentran involucrados en la pelea por los últimos boletos a la fase final.

Uno de los jugadores que habló sobre la importancia de este compromiso fue Iván Rodríguez, mediocampista del León, quien aseguró que el equipo ya comenzó a trabajar intensamente para preparar el enfrentamiento contra Chivas. El futbolista explicó que el cuerpo técnico está concentrado en encontrar las mejores soluciones tanto en ataque como en defensa, pues reconocen que enfrentar al Guadalajara será una prueba bastante exigente. Además, Rodríguez dejó claro que necesitarán realizar un partido prácticamente perfecto para neutralizar las fortalezas del Rebaño Sagrado, especialmente por el buen funcionamiento que ha mostrado el conjunto de Gabriel Milito durante las últimas jornadas.

Sin embargo, el mediocampista esmeralda también explicó que la preparación del León no consiste únicamente en estudiar las características de Chivas, sino principalmente en mejorar su propio funcionamiento. Rodríguez considera que su equipo debe concentrarse en ejecutar correctamente su propuesta futbolística, mantener el orden defensivo y encontrar las oportunidades necesarias para generar peligro frente a la portería rojiblanca. Por eso, los Panzas Verdes están trabajando para encontrar un equilibrio que les permita contener los ataques del Guadalajara sin renunciar a buscar el triunfo, una tarea que podría resultar complicada considerando la calidad ofensiva que recuperó el equipo de Gabriel Milito.

Finalmente, Iván Rodríguez reconoció que los futbolistas del León son plenamente conscientes de lo que estará en juego este domingo y tienen una motivación especial para conseguir la victoria. El mediocampista destacó que todo el plantel está comprometido con el objetivo de clasificar a la Liguilla, pero también con la intención de darle una alegría a su ciudad y a los aficionados que los han acompañado durante el campeonato. De esta manera, el conjunto esmeralda saldrá con la intención de quedarse con los tres puntos y acercarse a su objetivo de disputar la fase final, por lo que Chivas no deberá confiarse a pesar del buen momento que atraviesa.

¿Por qué es tan importante para Chivas el partido contra León?

Para el Guadalajara, conseguir una victoria contra León podría representar un paso fundamental en su objetivo de terminar como líder del Apertura 2026, especialmente porque actualmente se encuentra empatado con América y Cruz Azul en 29 puntos, ocupando el segundo lugar únicamente por la diferencia de goles. Por eso, si Chivas consigue imponerse por un marcador amplio, no solamente sumaría tres unidades importantes, sino que también mejoraría su balance goleador y aumentaría sus posibilidades de superar a las Águilas en el criterio de desempate. Aunque el Rebaño Sagrado todavía dependerá de los resultados que consiga América durante las últimas jornadas, el equipo de Gabriel Milito tiene la oportunidad de fortalecer su posición antes del enfrentamiento directo contra Cruz Azul, que podría terminar definiendo al líder de la fase regular.