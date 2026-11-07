El mediocampista del Guadalajara admitió que la visita al Nou Camp será sumamente complicada, pero confía en la inteligencia del Rebaño.

Chivas se juega el liderato del Apertura 2026 durante su visita al Club León en la jornada 16 de la Liga MX, por lo que el Rebaño está obligado a conseguir la victoria frente a unos Panzas Verdes que se juegan prácticamente el semestre en la cancha del Nou Camp.

Es por eso que Santiago Sandoval, mediocampista del Guadalajara, considera que el duelo contra los Esmeraldas será muy difícil debido por la urgencia de los puntos para los del Bajío; sin embargo, expresó su confianza absoluta a la inteligencia del plantel tapatío para sobrellevar la situación.

“Nos hace muy bien, nos da ese plus que necesitamos de confianza. Necesitábamos los goles, necesitábamos ese gran partido que gracias a Dios se nos dio. El equipo siempre trabaja de una buena manera, siempre se prepara bien y para este partido venimos muy bien.

“Sabemos que ya es el final, viene un partido muy complicado. Es un equipo que viene trabajando muy bien y necesita ganar sí o sí. Llevarlo con mucha tranquilidad, que sabemos que van a salir fuertes, pero sabemos manejar todos los tipos de partidos“, declaró el canterano del Rebaño para Chivas TV.

Así van Chivas y León en la tabla de posiciones del Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Club León?

El Guadalajara tendrá un cierre de torneo difícil, en donde deberá enfrentar a dos clubes que apuntan a estar en Liguilla, en donde el primero será contra el Club León, duelo que se disputará el próximo domingo 8 de noviembre en la cancha del Estadio Nou Camp en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.