Chivas vuelve a tener acción cuando enfrente a León por la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, el Guadalajara enfrenta a la Fiera con el objetivo de volver a ser superlíder de la tabla general, por lo que repasamos qué sucede si gana, empata o pierde.
El equipo de Gabriel Milito llega a este choque con el objetivo de enviar un nuevo mensaje al resto del futbol nacional, ya que de ganar estaría hilvanando su cuarta victoria consecutiva y nuevamente ante un rival que pelea por estar dentro de los ocho mejores.
Por esta razón, Chivas enviará lo mejor que tiene en su plantilla para superar a un León que viene de caer ante Cruz Azul por la mínima diferencia. La gran pregunta que surge es si el entrenador argentino utilizará a Santiago Sandoval como falso nueve.
¿Qué pasa si Chivas gana, empata o pierde ante León?
- Si Chivas supera a León: el Rebaño Sagrado será el nuevo superlíder de la tabla general por diferencia de gol, ya que igualará con Cruz Azul en 32 puntos. De esta manera, su rival de momento en la Liguilla sería Tijuana, que es octavo en la general.
- Si Chivas empata ante León: el Guadalajara igualará en puntos con el América, pero será tercero por diferencia de gol. Por esta razón, su rival en la Liguilla sería Santos Laguna.
- Si Chivas pierde ante León: el Rebaño cerrará la jornada 16 como tercero de la tabla general con 29 puntos, pero con posibilidades de ser primero en la última jornada si supera a Cruz Azul y el América pierde ante Tigres.