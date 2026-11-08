Chivas enfrenta a León por la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Conoce qué sucede si el Guadalajara gana, pierde o empata ante la Fiera.

Chivas vuelve a tener acción cuando enfrente a León por la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. En medio de este contexto, el Guadalajara enfrenta a la Fiera con el objetivo de volver a ser superlíder de la tabla general, por lo que repasamos qué sucede si gana, empata o pierde.

El equipo de Gabriel Milito llega a este choque con el objetivo de enviar un nuevo mensaje al resto del futbol nacional, ya que de ganar estaría hilvanando su cuarta victoria consecutiva y nuevamente ante un rival que pelea por estar dentro de los ocho mejores.

Por esta razón, Chivas enviará lo mejor que tiene en su plantilla para superar a un León que viene de caer ante Cruz Azul por la mínima diferencia. La gran pregunta que surge es si el entrenador argentino utilizará a Santiago Sandoval como falso nueve.

Santiago Sandoval irá de inicio ante León. (Foto: IMAGO7)

¿Qué pasa si Chivas gana, empata o pierde ante León?