El exentrenador del Guadalajara no tuvo compasión y exhibió al futbolista del América, lamentando que no llamen al elemento del chiverío.

La Selección Mexicana siempre suele ser motivo de controversia y debate entre todas las personas debido a la diferencia de opiniones entre especialistas e inclusive, entre aficionados, por lo que el exentrenador de las Chivas, Ricardo Ferretti, admitió su sorpresa por la aparición de Kevin Álvarez en la convocatoria de Rafael Márquez.

El futbolista del América tiene varios torneos siendo blanco de críticas por su rendimiento con la escuadra azulcrema, por lo que el Tuca aseguró que el esquema que hay en Coapa no le favorece, además de que suele cometer muchas equivocaciones en las coberturas defensivas.

Sin embargo, el ahora analista de la cadena ESPN aseguró que prefiere, por mucho, para esa zona del campo a Richy Ledezma, sin importar que el esquema que busque Rafael Márquez sea con línea de cuatro o cinco defensores.

“El que no me convence es Kevin Álvarez. En el Pachuca él llegaba y cuando tú llegas, te encuentras la pelota y avanzas. Y en el América, él está parado y la pelota le llega. Entonces no tiene la velocidad para encarar. Después, en la marca es muy distraído porque el gol del Chino Huerta es una distracción del lado derecho.

“Del muchacho, Richy Ledezma, la verdad en línea de cuatro o línea de cinco, para mi gusto, es mejor”, concluyó el entrenador campeón con el Guadalajara en el Verano 1997.

Los números de Richy Ledezma en el Apertura 2026