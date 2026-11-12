Guadalajara está viviendo momentos de alta tensión por la queja de la Comandante en redes sociales sobre su renovación y con indirectas contra el entrenador y la directiva.

La bomba ha vuelto a explotarle en la cara a Nelly Simón. Chivas Femenil es un equipo dividido y con falta de liderazgo desde la llegada de Antonio Contreras al banquillo, en donde la encargada de demostrar el carácter y levantar la voz al respecto es Carolina Jaramillo.

La Comandante sorprendió a todo el futbol mexicano al manifestarse públicamente sobre los malos tratos que ha recibido dentro del Guadalajara por parte de cuerpo técnico y directiva; sin embargo, se percibe que la “limpieza” en el vestidor sigue siendo obra de los descontentos del español.

Desde su llegada, el entrenador europeo se ha encargado de ir sacando del plantel a varias jugadoras que eran líderes en el vestidor, haciéndolas salir por la puerta de atrás, elementos como Karla Martínez, Casandra Montero, Yamile Franco, entre otras.

Aquí es donde surge la pregunta: ¿Quién debería permanecer en Chivas Femenil? Creo que es evidente que NADIE está por encima del escudo; sin embargo, también hay que tener memoria y recordar que Carolina Jaramillo es una futbolista legendaria para la institución, que ha dejado decenas de goles, decenas de asistencias y dos trofeos en las vitrinas. Es decir, ha hecho vibrar a millones de aficionados con su aporte por el club.

Por su parte, Antonio Contreras no ha ganado absolutamente nada. Su proyecto no deja brillantes resultados, su proyecto no deja un equipo poderoso pese a la contratación de jugadoras consolidadas, su proyecto no deja campeonatos, su proyecto no deja canteranas debutadas y consolidadas.

Constantes polémicas de Antonio Contreras

El ciclo de Antonio Contreras sí ha registrado varios momentos bastante peculiares en donde Nelly Simón ha dejado pasar por alto todo esto pese a la mala imagen que ha ocasionado en el club e inclusive, la pésima imagen que causa entre las mujeres debido a sus comportamientos como jalonear a Yamile Franco tras la eliminación del Clausura 2026 en Pachuca o el cruce contra la reportera Michelle Rosas en una conferencia de prensa.

Conclusión

Nelly Simón se equivocó con la contratación de este entrenador para el Guadalajara, ya que trajo a un entrenador que busca dar declaraciones populares, pero que carece de conceptos futbolísticos para que su equipo despliegue un futbol dominante.

Sin embargo, la directiva tiene dos años respaldando un proyecto estancado y está dándole la espalda a jugadoras que se partieron el alma por la institución, tratándolas como objetos, por lo que al fin una valiente levantó la voz.

Carolina Jaramillo algún día se irá y lo hará como lo que es: una referente, una leyenda de Chivas Femenil. Por su parte, cuando Antonio Contreras se vaya, será recordado como una grave equivocación, una mancha en la historia de Chivas Femenil.

Y tú, Nelly: ¿Cómo vas a querer ser recordada por Chivas Femenil? Recuerda que TÚ sí tienes un legado en el club más grande de México y por esa pasividad se está quedando muy en el olvido.