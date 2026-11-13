Todos los detalles para que no te pierdas el duelo por el pase a las Semifinales desde la cancha del Estadio Akron.

Chivas Femenil está viviendo momentos de máxima tensión interna después del acalorado mensaje de Carolina Jaramillo contra Nelly Simón y Antonio Contreras; sin embargo, deberán dejar todo eso a un lado para buscar el boleto a las Semifinales del Apertura 2026, en donde deberán enfrentarse a las Bravas de Juárez.

El Guadalajara empató sin goles durante el duelo de Ida de los Cuartos de Final disputado en el Estadio Olímpico Benito Juárez a media semana, por lo que cuenta con la ventaja de que cualquier empate en el global le otorga el pase a la siguiente instancia de la Liga MX.

Por su parte, las Bravas saldrán a buscar la victoria en la cancha del Estadio Akron, sobre todo tras la molestia del entrenador Óscar Fernández, quien se burló por el planteamiento de Antonio Contreras en el duelo de Ida, en donde ironizó que un club de más de 100 años se metió a defender a la cancha de las fronterizas.

¿Cuándo se jugará la Vuelta de los Cuartos de Final entre Chivas Femenil y FC Juárez?

El duelo de Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a iniciar en punto de las 21:06 horas, tiempo del centro de México.

Encuesta ¿Cuál crees que será el resultado de Chivas Femenil contra Bravas? ¿Cuál crees que será el resultado de Chivas Femenil contra Bravas? Ganamos y pasamos a Semifinales Empatamos, pero pasamos Quedamos eliminadas Ya votaron 2 hinchas

¿Cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil contra FC Juárez?

El partido será transmitido en México por la señal de Amazon Prime, además de Fox y Fox Tubi; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles del partido a través de Rebaño Pasión.