La escuadra fronteriza no se achicó en su visita al Guadalajara en la cancha del Estadio Akron para el partido para definir a una Semifinalista.

Chivas Femenil sufrió, pero logró avanzar a las Semifinales del Apertura 2026 con el reglamento en la mano al empatar a un gol en la cancha del Estadio Akron, avanzando por mejor posición en la tabla de posiciones, por lo que está a la espera de rival por el pase a la Final.

La escuadra fronteriza inició con una postura agresiva, dominando el balón y las acciones, en donde poco a poco fueron imponiendo sus condiciones sobre la escuadra rojiblanca, que no encontraba la forma de sacudirse el agobio de las de Chihuahua.

El FC Juárez encontró su recompensa en el minuto 15 de juego tras un mal rechace de Cristina Ferral, por lo que Farlyn Caicedo recibió fuera del área y sacó un derechazo para techar a Blanca Félix y con ello abrir el marcador, poniendo contra las cuerdas al Rebaño.

En la recta final del primer tiempo se suscitó una jugada llena de polémica cuando Jasmine Cazares sacó un remate cruzado que detuvo la cancerbera fronteriza Emily Alvarado, pero no controló la redonda, dando un rebote que Alicia Cervantes aprovechó para empujar la redonda.

Debido al ángulo en el que estaba ubicado el cuerpo arbitral, la asistente marcó que había una falta, por lo que la diana fue anulada; sin embargo, la jugada fue revisada por el VAR y se confirmó que el gol fue válido para las tapatías, encontrando la diana del empate.

Para el segundo tiempo, el Guadalajara cambió radicalmente la postura y comenzó a adueñarse de la redonda y a buscar constantemente la portería rival, por lo que comenzaron a generar mucho peligro en la portería de las Bravas, aunque sin la puntería para poder incrementar la ventaja.

Las mejores acciones del Chivas Femenil vs. Bravas de Juárez

Así llegó Chivas Femenil al Estadio Akron

Alineación de Chivas Femenil contra Bravas

Carolina Jaramillo presente pese a ser cepillada de Chivas Femenil

Gol anulado a las Bravas

Gol de Bravas

GOOOOOL DE CHIVAS FEMENIL

¡POSTE! Se salvaron las Bravas