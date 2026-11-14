Las palabras de la Comandante en contra de la directiva y el cuerpo técnico han ocasionado que se tome una drástica decisión contra la legendaria mediocampista.

Chivas Femenil sigue siendo blanco de polémica y controversia debido a las decisiones de Antonio Contreras y Nelly Simón al frente del proyecto rojiblanco, por lo que se confirmó que le aplicaron un castigo a Carolina Jaramillo tras su mensaje de media semana.

De cara al partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 contra FC Juárez, el Guadalajara dio a conocer su convocatoria unas horas antes del silbatazo inicial, en donde sorprendió la ausencia de la Comandante, en donde el club no informó la razón por la que no apareció en el llamado.

Hay que recordar que Carolina Jaramillo alzó la voz en señal de descontento por los malos tratos que ha recibido por parte de la directiva que encabeza Nelly Simón y el entrenador Antonio Contreras, quien la borró por completo en la recta final del Apertura 2026.

Lo curioso es que el entrenador español prefirió encarar el compromiso contra las Bravas con solamente 20 futbolistas que convocar a Jaramillo o a alguna futbolista de las fuerzas básicas, por lo que se incrementó la polémica en contra de Contreras y Nelly Simón.

Convocatoria de Chivas Femenil contra Bravas

* Blanca Félix

* Heidi González

* Samantha López

* Damaris Godínez

* Gabriela Valenzuela

* Cristina Ferral

* Natalia Colín

* Jaqueline Rodríguez

* Natalia Villarreal

* Eva González

* Valeria Alvarado

* Emma Cordulack

* Joseline Montoya

* Mayra Pelayo

* Viridiana Salazar

* Jasmine Casarez

* Denise Castro

* Natalia Mauleon

* Alicia Cervantes

* Adriana Iturbide

¿Qué fue lo que dijo Caro Jaramillo para enfurecer a todos en Chivas Femenil?

Unas horas después del partido contra Bravas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, Carolina Jaramillo apareció en redes sociales y envió un mensaje directo reprochando los malos tratos de la directiva Nelly Simón, en donde se le ha negado la opción de renovación, además de que Antonio Contreras la ha borrado en la recta final del torneo.