Chivas continúa aprovechando la pausa por la Fecha FIFA para preparar uno de los encuentros más importantes del Apertura 2026, pues el próximo domingo recibirá a Cruz Azul en el Estadio Akron, en un partido que podría resultar determinante en la pelea por el liderato de la Tabla General. Sin embargo, más allá de los puntos en disputa, el compromiso también representará una prueba fundamental para el equipo de Gabriel Milito, especialmente porque la Máquina es uno de los principales candidatos a conquistar el campeonato. Por eso, el Guadalajara necesita demostrar que puede competir contra los rivales más fuertes de la Liga MX, aunque existe un antecedente que genera bastante preocupación entre los aficionados rojiblancos.

Y es que Gabriel Milito todavía no ha conseguido derrotar a Cruz Azul desde que llegó al banquillo de Chivas, una situación que comienza a convertirse en una de las principales cuentas pendientes del entrenador argentino. Durante su etapa al frente del Guadalajara, el estratega ha enfrentado a la Máquina en dos encuentros de fase regular sin conseguir la victoria, pero los antecedentes más dolorosos llegaron durante la Liguilla. Cabe recordar que el conjunto cementero eliminó al Rebaño Sagrado en los Cuartos de Final del Apertura 2025 y posteriormente volvió a dejarlo fuera en las Semifinales del Clausura 2026, por lo que Milito necesita encontrar una solución para superar a uno de los rivales que más problemas le ha generado.

Muchos ven posible una final Chivas vs Cruz Azul.

Sin embargo, la mala racha de Chivas contra Cruz Azul comenzó incluso antes de la llegada de Gabriel Milito, por lo que no se trata de un problema exclusivo del actual cuerpo técnico rojiblanco. Y es que el Guadalajara acumula nueve enfrentamientos consecutivos sin conseguir una victoria sobre la Máquina, independientemente de si los partidos se disputaron en el Estadio Akron o con el conjunto cementero como local. Esta situación resulta especialmente preocupante porque Cruz Azul se ha convertido en uno de los rivales que más dificultades le genera al Rebaño Sagrado, tanto durante la fase regular como en los encuentros de eliminación directa, donde los errores suelen tener consecuencias todavía mayores.

De hecho, la última vez que Chivas consiguió derrotar a Cruz Azul en la Liga MX fue durante el Apertura 2023, en el partido correspondiente a la Jornada 16. En aquella ocasión, el Guadalajara logró imponerse por marcador de 1-0 en un encuentro bastante complicado, en el que tuvo que esforzarse hasta el final para quedarse con los tres puntos. Desde entonces, el Rebaño Sagrado no ha vuelto a celebrar una victoria contra el conjunto cementero, actualmente dirigido por Joel Huiqui, por lo que ya han pasado tres años desde aquel triunfo que representó la última ocasión en que los rojiblancos consiguieron superar a uno de sus principales rivales del futbol mexicano.

Lo más preocupante es que desde aquella victoria del Apertura 2023, Cruz Azul acumula siete triunfos y dos empates frente a Chivas, una racha que se ha convertido en una auténtica losa para el Guadalajara y que podría representar un factor anímico importante de cara a su próximo enfrentamiento. Por eso, el partido del domingo 22 de noviembre será mucho más que una oportunidad para sumar tres puntos y mejorar su posición en la Tabla General. Y es que Gabriel Milito necesita demostrar que su equipo finalmente puede superar a la Máquina, especialmente porque existe la posibilidad de que ambos conjuntos vuelvan a encontrarse durante la Liguilla del Apertura 2026, donde una nueva derrota podría significar otra eliminación para el Rebaño Sagrado.

¿Cuándo jugará Chivas vs Cruz Azul en la Jornada 17 del Apertura 2026?

A diferencia de la mayoría de los encuentros en Guadalajara, el partido entre Chivas y Cruz Azul correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2026 no se jugará en sábado, sino el domingo 22 de noviembre. El encuentro está programado para comenzar a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron, donde el Rebaño Sagrado buscará conseguir una victoria ante uno de los principales aspirantes al campeonato. Además, este enfrentamiento marcará el cierre de la fase regular para ambos equipos, por lo que su resultado influirá directamente para definir los cruces de la Liguilla.