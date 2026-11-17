El futuro de Cade Cowell se ha convertido en uno de los temas que más expectativa generan entre los aficionados de Chivas de cara al mercado de fichajes de invierno, pues el préstamo del Vaquero con New York Red Bulls llegó a su fin y todavía no está claro dónde continuará su carrera. Y es que el atacante estadounidense consiguió recuperar protagonismo durante su paso por la MLS, por lo que ahora tendrá que definir si regresa al Guadalajara para buscar una nueva oportunidad o si continúa jugando en Estados Unidos. Sin embargo, la directiva rojiblanca ya estaría analizando la posibilidad de aprovechar su buen rendimiento para concretar una venta millonaria que permita fortalecer el presupuesto para el Clausura 2027.

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Aunque Cade Cowell todavía pertenece a Chivas, cada vez parece menos probable que vuelva a formar parte del equipo de Gabriel Milito durante el próximo torneo. El principal obstáculo es que el Vaquero se desempeña habitualmente como extremo, una posición que prácticamente no existe dentro del sistema táctico del entrenador argentino, quien prefiere utilizar carrileros y atacantes que juegan por dentro. Además, el estadounidense habría encontrado mayor comodidad en el estilo de juego de la MLS, donde pudo aprovechar su velocidad y capacidad para desequilibrar por las bandas. Por eso, una transferencia definitiva podría terminar siendo una alternativa conveniente tanto para el futbolista como para el propio Guadalajara.

Cade Cowell no volvería a Chivas.

Photo: Getty Images

Ante esta situación, la directiva de Chivas buscaría aprovechar el buen cierre de temporada de Cade Cowell para negociar su salida por una cantidad importante de dinero. Y es que el atacante estadounidense no solamente terminó como uno de los máximos asistentes de New York Red Bulls, sino que también consiguió colocarse entre los futbolistas más destacados de la MLS en ese apartado. Por eso, el Guadalajara tendría argumentos para solicitar una cifra superior a la que inicialmente esperaba recuperar por su transferencia. Además, el interés no tendría que limitarse necesariamente al conjunto neoyorquino, pues cualquier otro equipo de la liga estadounidense que necesite reforzar sus bandas podría convertirse en un posible comprador del Vaquero.

De hecho, los primeros reportes señalaban que Chivas pretendía recuperar aproximadamente cuatro millones de dólares, una cantidad similar a la que pagó por Cade Cowell cuando lo contrató a principios de 2024. Sin embargo, el periodista José María Garrido reveló que la directiva rojiblanca habría decidido elevar sus pretensiones económicas hasta los cinco millones de dólares, aprovechando la mejoría que mostró el atacante durante su préstamo. Y es que Cowell terminó la temporada 2026 de la MLS con siete asistencias y tres goles , números que le permitieron recuperar protagonismo y aumentar su atractivo en el mercado. De esta manera, el Guadalajara buscaría obtener incluso una ganancia respecto a la inversión que realizó originalmente por el estadounidense.

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Sin embargo, el principal reto para la directiva rojiblanca será encontrar un equipo dispuesto a pagar los cinco millones de dólares que ahora estaría solicitando por Cade Cowell. Y es que, de acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, New York Red Bulls no tendría intención de desembolsar esa cantidad para quedarse definitivamente con el Vaquero , por lo que buscaría negociar una reducción en el precio. Ante esta situación, Chivas tendrá que decidir si mantiene firme su postura o acepta una oferta inferior para facilitar la salida del atacante, especialmente porque también podría explorar el interés de otros clubes de la MLS. Por ahora, no existe un acuerdo confirmado y el futuro del futbolista sigue dependiendo de las negociaciones entre las partes.

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¿Por qué Cade Cowell está prácticamente descartado para volver con las Chivas de Gabriel Milito?

El principal problema que tendría Cade Cowell para encontrar un lugar en el Guadalajara es que su posición natural es la de extremo, una función que Gabriel Milito prácticamente no utiliza dentro de su esquema táctico. Aunque el entrenador argentino llegó a probar al estadounidense como falso nueve, actualmente esa zona del campo tiene a Santiago Sandoval como uno de sus principales protagonistas, pues el joven atacante se ha convertido en un futbolista prácticamente inamovible para el estratega rojiblanco.