Chivas sabe muy bien que New York Red Bulls quiere a Cade Cowell. En medio de este contexto, revelan la millonaria suma que el Guadalajara puso en la cláusula de compra para dejar ir al Vaquero.

Uno de los jugadores que la afición espera saber qué será de su futuro es, sin duda, Cade Cowell. Mientras se aguarda por la decisión final del Guadalajara, César Merlo confirmó que el Guadalajara pide cinco millones de dólares para vender al Vaquero, que New York Red Bulls no pagará esa suma, pero que enviará una oferta para ficharlo.

Es un hecho que el Rebaño Sagrado no tiene pensado tener en cuenta al mexicoestadounidense, porque no se pudo adaptar de la mejor manera a las pretensiones de Gabriel Milito. Sin embargo, el Rebaño Sagrado no va a dejar que un elemento que regresó a su nivel se vaya por un par de monedas.

Teniendo en cuenta la posición del Guadalajara, la pregunta que surge es qué va a hacer New York Red Bulls. Mientras se espera una respuesta, César Luis Merlo confirmó que Chivas puso cinco millones de dólares en la cláusula de compra, pero que New York Red Bulls no pagará esa suma por el extremo.

New York Red Bulls quiere a Cade Cowell. (Foto: IMAGO7)

“El Vaquero Cade Cowell está a préstamo hasta fin de año en New York Red Bull. New York Red Bulls tiene hasta principios de diciembre para confirmar si va a hacer uso de la opción de compra, opción de compra que es de 5 millones de dólares”, explicó el periodista argentino en su canal de YouTube.

Y agregó: “La información que tengo yo es que ese dinero seguramente el club de la MLS no lo va a poner. Lo que falta definir es si el club de la MLS hace una oferta por un monto menor y trata de negociar con Chivas para ver si lo puede comprar pero por menos plata. Cinco millones descártenlo, no van a pagar”.

Estadísticas proporcionadas por FoTMob. (Imagen enerada con CHATPGPT)

¿Cuánto pagó Chivas por Cade Cowell?

Sin duda, la llegada de Cade Cowell a Chivas generó una gran expectativa debido a que sorprendió con su velocidad y manera de encarar. Para que llegara al Guadalajara, se invirtieron más de cuatro millones de dólares y es un hecho que la directiva busca recuperar lo invertido.