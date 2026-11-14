El insider especialista en mercado de fichajes confirmó que la directiva del Guadalajara ya está trabajando en la planificación para el futuro.

El Apertura 2026 está por ingresar a su Fase Final; sin embargo, las directivas de todos los clubes de la Liga MX ya están comenzando sus planificaciones de cara al próximo torneo, en donde Chivas no es la excepción y Javier Mier estaría por concretar la primera compra para el 2027.

El especialista en mercado de fichajes, César Luis Merlo, destapó que los dirigentes del Guadalajara están en negociaciones con la gente de Tijuana para cerrar el traspaso de forma definitiva del atacante Jesús Hernández, quien ha participado en el Tapatío y durante algunos partidos con el Rebaño.

Desde hace unos días, el delantero de 23 años ha estado en boca de todos debido a que el reportero Alejandro Ramírez destapó que Gabriel Milito tenía en mente el irle dando cada vez más oportunidades a Jesús Hernández de cara a los próximos meses, recordando que el Rebaño disputará la Concachampions y la Liga MX.

“Es un movimiento de una compra que ya estaba en el club, pero es una compra. Guadalajara ha decidido comprar a Jesús Hernández, el delantero del Tapatío. He seguido mucho su historia, es un chico que debutó en la Primera de Querétaro a los 17 años, después le tocó irse a Europa, se fue al Elche. Después lo llevaron a entrenar con primera y no terminó quedándose.

“Siempre fue un jugador que prometía tener muchas condiciones. Yo creo que ahora, lo que hacen las Chivas, es: ‘le veo cosas, le veo potencial para jugar en el primer equipo, entonces lo voy a comprar’.

“Hay una negociación muy avanzada discutiendo los últimos detalles para adquirir la carta. Eso es lo que se está terminando de resolver, si se va a adquirir la totalidad o un porcentaje, pero ya les confirmo que va a cerrarse esta operación y Chuy Hernández va a quedarse en el Tapatío. Veremos si a partir de la temporada que viene lo suman al equipo de Guadalajara o si le toma un tiempito más”, explicó el comunicador en un enlace en YouTube.

¿Por qué Chivas necesita reemplazar a la Hormiga González?

La salida de Armando González dio un golpe directo al desempeño de las Chivas de Gabriel Milito debido a que ninguno de los otros futbolistas como Ricardo Marín o Ángel Sepúlveda ha sido capaz de demostrar la contundencia que presumía el canterano rojiblanco, quien se convirtió en el mejor goleador reciente del Guadalajara y del futbol mexicano con sus 27 goles en 59 partidos con el Rebaño.

¿Cuáles son los números de Jesús Hernández en Liga MX con Chivas?