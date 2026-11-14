El futbolista que coqueteó con el Guadalajara, pero que su directiva impidió el traspaso, ahora tendría una nueva experiencia pero con el archirival.

Chivas es un equipo que tiene una exigencia máxima semestre tras semestre por ser protagonista y ser campeón de toda competencia en la que participe, por lo que desde la directiva rojiblanca se ha buscado el fortalecer al plantel con refuerzos; sin embargo, habría uno que se le escapó de forma definitiva y se trataría de Denzell García.

Previo al arranque del Apertura 2026, el Guadalajara demostró estar muy interesado en hacerse de los servicios del mediocampista del FC Juárez, por lo que comenzó a tener acercamientos con la directiva fronteriza, la cual trató de aprovecharse del chiverío y cotizó al futbolista en 10 millones de dólares.

Sin embargo, el comunicador y especialista en lo que acontece en el Rebaño Sagrado, Alejandro Ramírez, aseguró que diversas fuentes desde Ciudad Juárez e inclusive dentro del Atlas, asegurarían que está amarrada la contratación de Denzell García con los Zorros de cara al Clausura 2027.

“Se habla en varios puntos donde la rumorología comienza a brotar de manera muy importante, por ejemplo en Ciudad Juárez, en donde tenemos un amigo que dice que está negociado en un alto porcentaje y es Denzell García, medio defensivo que se mencionó que podía venir al Guadalajara.

“Hasta ayer, dentro del lugar donde dicen; ‘ya está también avanzado, por no decir que cerrado’ es en Atlas (…) Muchos chivahermanos lo veían como un recambio generacional y lo veían con buenos ojos. Hasta hoy, en la Liga ha sido bastante regular en su equipo. Se habla en el rojinegro que hay ya, en este momento, un avance muy importante de parte del Atlas hacia él”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué Chivas no cerró la contratación de Denzell García en verano?

Después de que la directiva de Bravos se esmerara en convencer que el Guadalajara desembolsara 10 millones de dólares por su futbolista, en el interior del Rebaño decidieron dar un paso al costado debido a que se mantienen en la postura de no pagar a sobreprecio a ningún jugador mexicano.

Hay que recordar que el Rebaño sí ha abierto la cartera para contratar a otros refuerzos, por los cuales se ha pagado una cantidad más justa como Efraín Álvarez, por quien pagaron 7 millones de dólares o Jordan Carrillo por quien pagaron 5.5 millones de billetes verdes.

Los números de Denzell García en el Apertura 2026