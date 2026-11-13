El delantero del Querétaro sería la opción más adelantada para llegar al Rebaño, aunque la decisión todavía no estaría tomada según el reportero César Huerta.

Chivas volverá a salir al mercado de fichajes en búsqueda de un centro delantero que le permita fortalecer al plantel tras la salida de Armando González rumbo al Olympiacos, en donde se han mencionado varios nombres de delanteros como José Alvarado o Armando León, aunque el que estaría subiendo sus posibilidades sería Alí Ávila.

El delantero del Querétaro que ya presume seis dianas en el Apertura 2026 está siendo observado muy de cerca por parte de la directiva del Guadalajara, la cual le ha estado siguiendo la pista y podría ser el elegido para poder llegar al Rebaño, aunque todavía no está decidido y mucho menos han iniciado negociaciones, según reveló el reportero de As México, César Huerta.

“Alí Ávila está tomando mucha fuerza, aparentemente como el candidato número uno. Empezaron a circular versiones muy fuertes de que el Guadalajara ha pedido ya informes acerca de Alí Ávila (…) Para el Guadalajara todavía no es tiempo de entablar negociaciones, pero sí de estudiar y analizar.

“No hay una decisión tomada respecto al perfil de nueve que se va a ir a contratar. Se están viendo las alternativas, el perfil de Alí gusta, pero no está decidido. El próximo fin de semana, si Querétaro llega a estar eliminado, a partir del día siguiente, puede Chivas empezar a negociarlo.

“Las últimas versiones indican que el Guadalajara ya pidió informes. Me puse a preguntar y efectivamente, ya tienen conocimiento de qué condiciones contractuales tiene Alí Ávila y qué tanto le podría costar el ir por él, sabiendo que es un futbolista de los que vienen despuntando.

“Tiene un contrato largo. Si deciden ir por él, tienen que ir a comprarlo. Ya se saben cosas como el salario y ya con eso se tiene una idea de cuánto le tienes que ofrecer para que gane mejor y signifique un paso adelante en su carrera (…) Hay cosas en el perfil de Alí Ávila que gustan bastante y que se piensa y analiza que puede encajar en el esquema de Gabriel Milito“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿En cuánto está cotizado Alí Ávila en Transfermarkt?

El delantero del Querétaro ha demostrado regularidad en la escuadra de Gallos Blancos, por lo que el portal especializado Transfermarkt cotizó su carta en aproximadamente 3.5 millones de euros, es decir, poco más de 3.8 millones de dólares, por lo que el Rebaño deberá abrir la chequera si deciden hacer la contratación.

Los números de Alí Ávila en el Apertura 2026