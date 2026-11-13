La empresa que domina el futbol mexicano ya inició su campaña para reacomodar al portero de su equipo en el Tricolor pese al brillante nivel del Tala Rangel.

La Selección Mexicana ha encontrado en la figura de Raúl Rangel al nuevo portero para el presente y el futuro del Tricolor; sin embargo, en el Club América ya estarían presionando a través de Televisa para quitar al arquero de Chivas para colocar a Luis Ángel Malagón.

El Tala se equivocó gravemente en el partido contra Estados Unidos en la pasada Fecha FIFA; sin embargo, eso no borra el gran proceso que ha registrado desde hace varios meses, en donde alcanzó su momento más importante en la Copa del Mundo, en donde fue el héroe en varias ocasiones.

Sin embargo, tras la recuperación de la lesión del cancerbero de las Águilas, en Televisa no han perdido el tiempo y ya están lanzando mensajes en donde dicen que Malagón es el único que le puede quitar el puesto a Rangel bajo los tres postes de México.

“Para mi no (se tambalea la titularidad del Tala Rangel), va a ser el titular en los dos partidos. Creo que si hay un puesto en el que hay mucha certidumbre es en la portería, más allá del error que tuvo contra Estados Unidos. Creo que el Tala trae dos o tres pasos de ventaja en este proceso contra los que lo están persiguiendo: Óscar García, Alex Padilla. Me sorprendió no ver a Moreno o Carlos Acevedo.

“Luis Ángel Malagón que tarde o temprano se va a meter a la discusión. Creo que la Liguilla va a ser clave. Mientras Malagón no esté, sinceramente no veo quién le compita al Tala“, declaró Gibrán Araige.

“A título personal, Luis Ángel Malagón está ávido de volver, de no tener duda de nadie de que es el portero titular del América y de volver a la Selección y que ahora sí, la competencia ahí entre el uno y el dos, se pondrá buena de cara a los siguientes años”, remató la reportera Maria Fernanda Alonso.

Tala Rangel le ganó el puesto a Malagón antes del Mundial

Javier Aguirre no se dejó intimidar por la opinión pública que exigía a Guillermo Ochoa como portero titular en la Selección Mexicana, por lo que fue probando a todos los porteros, en donde el Tala Rangel se ganó su confianza por sus atajadas y capacidad de jugar con los pies.

Es por eso que se adueñó de la titularidad, pese a que Luis Ángel Malagón estaba en perfectas condiciones físicas, por lo que después, tras su lesión, el cancerbero del Guadalajara se mantuvo como el mejor arquero de todo México.