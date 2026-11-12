La Selección Mexicana se prepara para disputar los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League contra Jamaica, una eliminatoria en la que Chivas volverá a ser la base del Tri al aportar cinco futbolistas, más que cualquier otro equipo durante la presente Fecha FIFA. Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval fueron los elegidos por Rafael Márquez para representar al Guadalajara. Sin embargo, aunque todos atraviesan un buen momento con el Rebaño Sagrado, eso no significa que los cinco tengan asegurado un lugar en la alineación titular, pues la competencia por algunas posiciones continúa siendo bastante intensa.

De cara al partido de Ida contra Jamaica, que se disputará este sábado en Kingston, diferentes reportes señalan que Rafael Márquez ya tendría prácticamente definida la alineación con la que buscará conseguir una ventaja como visitante. Aunque todavía existen algunas dudas en determinadas posiciones, todo apunta a que el entrenador mexicano mantendrá buena parte de la estructura que ha utilizado durante sus últimos compromisos internacionales. En ese sentido, hasta tres futbolistas de Chivas podrían aparecer desde el inicio contra los Reggae Boyz, una situación que confirmaría la importancia que han adquirido los rojiblancos dentro del proyecto de la Selección Mexicana.

El primero de ellos sería Raúl Rangel, quien se perfila para mantenerse como el portero titular de México a pesar de algunos errores cometidos durante sus anteriores participaciones con el Tri. Y es que el Tala ha conseguido responder a las críticas gracias a sus buenas actuaciones con Chivas, donde volvió a demostrar su capacidad para realizar atajadas importantes y transmitir seguridad bajo los tres palos. Además, su excelente juego de pies representa una de las principales razones por las que Rafael Márquez mantiene la confianza en él, especialmente porque el entrenador busca construir las jugadas desde la defensa y necesita un guardameta capaz de participar activamente en la circulación del balón.

Por otro lado, Roberto Alvarado también tendría prácticamente asegurado su lugar en la alineación titular de la Selección Mexicana, una posición que se ha ganado gracias a su regularidad y que ha conseguido mantener desde la Copa del Mundo. El Piojo continúa siendo uno de los futbolistas mexicanos más importantes en la generación de oportunidades ofensivas, algo que también ha demostrado durante el Apertura 2026 con el Guadalajara. Por eso, todo apunta a que Alvarado formará parte del ataque mexicano junto a Julián Quiñones y Santiago Giménez, una combinación que ofrecería movilidad, capacidad de asociación y diferentes alternativas para intentar superar a la defensa jamaicana.

Finalmente, Luis Romo sería el tercer futbolista de Chivas con posibilidades importantes de comenzar el partido contra Jamaica, aunque su presencia todavía dependería de una de las últimas decisiones de Rafael Márquez. De acuerdo con los reportes sobre la posible alineación, el entrenador mexicano estaría evaluando si utilizar al mediocampista rojiblanco o darle la oportunidad a Álvaro Fidalgo, pues ambos ofrecen características diferentes para la construcción del juego. Sin embargo, por ahora Romo parece llevar una ligera ventaja para quedarse con el puesto, especialmente por su experiencia, capacidad para recuperar balones y versatilidad táctica, cualidades que le han permitido desempeñarse tanto en el mediocampo como en la defensa durante su etapa con Gabriel Milito.

Los canteranos de Chivas están en duda para ser titulares contra Jamaica

Además de los cinco futbolistas que actualmente pertenecen al Guadalajara, la Selección Mexicana también cuenta con dos jugadores formados en las Fuerzas Básicas rojiblancas que podrían tener participación contra Jamaica: Armando González y Mateo Chávez. Sin embargo, ninguno de los dos aparece por ahora como favorito para comenzar el encuentro, pues todo indica que Rafael Márquez utilizaría a Santiago Giménez como centro delantero y a Jesús Gallardo en el lateral izquierdo. A pesar de ello, tanto la Hormiga como Mateo mantienen posibilidades de recibir minutos e incluso competir por un lugar en el once inicial, por lo que habrá que esperar hasta que se anuncie la alineación oficial para conocer las decisiones definitivas del entrenador mexicano.