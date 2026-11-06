La Selección Mexicana finalmente dio a conocer su convocatoria oficial para la Fecha FIFA de noviembre durante la tarde de este jueves 5 de noviembre, confirmando que Chivas volverá a convertirse en la principal base del equipo dirigido por Rafael Márquez. Y es que el Guadalajara aportará cinco futbolistas para los próximos compromisos contra Jamaica en la Concacaf Nations League, convirtiéndose en el club con mayor representación dentro del Tri. Sin embargo, la lista también dejó algunas ausencias difíciles de explicar para los aficionados rojiblancos, especialmente considerando el buen momento que atraviesa el equipo de Gabriel Milito durante el Apertura 2026.

Entre los jugadores que quedaron fuera destacan Richard Ledezma y Bryan González, quienes se han convertido en dos de los futbolistas más importantes del Guadalajara jugando como carrileros derecho e izquierdo, respectivamente. Lo más llamativo es que sus ausencias no se limitan a esta convocatoria, pues ambos han tenido pocas oportunidades con la Selección Mexicana desde el año pasado, a pesar de mantener un rendimiento destacado con Chivas. De hecho, los dos se encuentran entre los jugadores más productivos de la Liga MX en sus respectivas posiciones, especialmente por su capacidad para participar en la construcción de jugadas, generar peligro y colaborar en la recuperación del balón.

Richard Ledezma y Bryan González son claves en Chivas.

Además, resulta todavía más sorprendente que Rafael Márquez no tenga futbolistas completamente consolidados como titulares indiscutibles en las posiciones que podrían ocupar Ledezma y González. Por ejemplo, para el costado derecho decidió convocar a Kevin Álvarez, jugador del América que ha recibido numerosas críticas de su propia afición por sus actuaciones recientes. Mientras tanto, por la izquierda volvió a considerar a Jesús Gallardo, quien continúa teniendo actividad con Toluca, pero no ha mantenido durante el Apertura 2026 la misma condición de titular indiscutible que tuvo en otros campeonatos. Por eso, la ausencia de los dos carrileros rojiblancos genera dudas sobre los criterios que está utilizando el entrenador nacional para elegir a sus futbolistas.

Una posible explicación estaría relacionada con el sistema táctico de Gabriel Milito, quien no utiliza laterales tradicionales en Chivas, sino carrileros con una participación ofensiva mucho más importante. Tanto Richard Ledezma como Bryan González tienen responsabilidades defensivas, pero una de sus principales funciones consiste en recorrer toda la banda, ofrecer amplitud y participar constantemente en la generación de oportunidades. En cambio, la Selección Mexicana parece estar buscando futbolistas con un perfil diferente, capaces de mantener un mayor equilibrio entre ataque y defensa dentro de una línea de cuatro defensores. Por eso, es posible que Rafael Márquez considere que las características de ambos rojiblancos no encajan completamente con las funciones que pretende utilizar, aunque el entrenador no ha confirmado que esa sea la razón de sus ausencias.

Curiosamente, Javier Aguirre sí llegó a considerar a Richard Ledezma durante su etapa al frente de la Selección Mexicana, aunque dejó claro que lo veía más como mediocampista que como lateral derecho y algo similar podría estar ocurriendo con Bryan González, quien también destaca por sus recorridos ofensivos y su capacidad para llegar al último tercio. De esta manera, la diferencia entre jugar como carrilero y hacerlo como lateral tradicional podría estar influyendo en las decisiones de Rafael Márquez, aunque todavía no existe una explicación sobre por qué ninguno de los dos ha recibido una oportunidad reciente.

Bryan González sí jugó como lateral varios torneos en Pachuca

Sin embargo, hay un detalle importante que podría jugar a favor del Cotorro en futuras convocatorias, pues Bryan González conoce perfectamente las responsabilidades de un lateral izquierdo tradicional gracias a su formación y experiencia con Pachuca. Antes de llegar al Guadalajara y consolidarse como carrilero dentro del esquema de Gabriel Milito, el futbolista se desarrolló en las fuerzas básicas de los Tuzos y disputó numerosos encuentros desempeñándose como lateral, posición en la que también comenzó su trayectoria en Primera División. Por eso, su capacidad para adaptarse a una línea de cuatro defensores no debería descartarse únicamente por la función que cumple actualmente en Chivas.