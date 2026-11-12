La Selección Mexicana enfrentará a Jamaica por la ida de los Cuartos de Final de la Nations League con la presencia de varios jugadores de Chivas. Conoce cómo seguir el partido EN VIVO y EN DIRECTO el encuentro.

La Selección Mexicana de Rafa Márquez tiene su primer partido oficial cuando enfrente a Jamaica por la ida de los Cuartos de Final de la Nations League. El Tri cuenta con cinco jugadores de Chivas, por lo que repasamos cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO a nuestros representantes.

Al igual que en su primera convocatoria, el conjunto nacional vuelve a tener una base rojiblanca para ir en busca de su primer trofeo. En esta ocasión volvieron a ser llamados Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Santiago Sandoval y Roberto Alvarado. A su vez, hay cuatro exjugadores rojiblancos, tres formados en Verde Valle, y entre los que se destaca el llamado de Armando González.

Todo indica que para la ida frente a Jamaica, Rafa Márquez utilizará a tres jugadores de Chivas en el once titular: al Tala y al Piojo. A su vez, entre los exjugadores rojiblancos la duda está en si usa de inicio o no a Mateo Chávez, ya que por la banda izquierda se encuentra Jesús Gallardo.

Imagen generada con CHATGPT.

¿Cuándo y dónde juegan Jamaica vs. México por la ida de los Cuartos de Final de la Nations League?

El juego entre México y Jamaica se llevará adelante el próximo sábado 14 de noviembre en el Estadio Banorte de Ciudad de México, anteriormente conocido como el National Stadium. El mismo comenzará a disputarse a las 19:00 del centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO Jamaica vs. México por la ida de los Cuartos de Final de la Nations League?

Al igual que los últimos choques ante Chile, Estados Unidos, Colombia y Perú, el encuentro entre México y Jamaica se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta. La transmisión estará a cargo de Televisa y TV Azteca, por lo que en territorio mexicano se podrá ver por Azteca Deportes, Canal 7, TUDN, Canal 9 y el servicio de streaming VIX Premium. Obviamente, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores rojiblancos.