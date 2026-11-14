Chivas tiene en la mira a Alfonso Alvarado como un posible fichaje para el Clausura 2027, pero tendrían que abrir la cartera.

Chivas continúa preparando su participación en la Liguilla del Apertura 2026, pero la directiva rojiblanca también tiene la mirada puesta en el próximo mercado de fichajes, donde una de sus principales prioridades será contratar a un centro delantero que pueda solucionar los problemas de contundencia del equipo. Por eso, uno de los nombres que ha comenzado a sonar con mayor fuerza es el de José Alfonso Alvarado, delantero del León, quien está firmando un torneo interesante con los Esmeraldas y que anteriormente ya había despertado el interés del Rebaño Sagrado.

Aunque todo parece indicar que el Plátano Alvarado es solamente una de las alternativas que analiza Chivas para reforzar su delantera de cara al Clausura 2027, existen algunos factores que podrían facilitar su posible llegada al Guadalajara. Uno de los más importantes es la buena relación que la directiva rojiblanca ha mantenido con Grupo Pachuca, propietario del León, con el que anteriormente ha conseguido cerrar diferentes operaciones. Por eso, las negociaciones entre ambas instituciones podrían desarrollarse en condiciones favorables, aunque esto no significa necesariamente que el conjunto esmeralda esté dispuesto a desprenderse fácilmente de uno de sus atacantes más importantes ni que exista actualmente una oferta formal por sus servicios.

Sin embargo, el principal obstáculo para que Chivas consiga fichar a Alfonso Alvarado podría encontrarse precisamente en el aspecto económico. Y es que, aunque la carta del delantero mexicano estaría valorada en aproximadamente dos millones de euros, resulta poco probable que el León acepte venderlo por una cantidad tan cercana a su cotización estimada. Cabe recordar que los valores de mercado no necesariamente representan el precio real de una transferencia, especialmente cuando se trata de futbolistas que mantienen contrato vigente y atraviesan un buen momento deportivo. Por eso, el Guadalajara tendría que prepararse para negociar una cifra considerablemente superior, sobre todo porque los clubes de la Liga MX suelen exigir cantidades importantes cuando otro equipo del campeonato intenta contratar a uno de sus jugadores.

De hecho, diversos reportes señalan que el León podría solicitar entre cuatro y cinco millones de dólares para permitir la salida de José Alfonso Alvarado, una cantidad que prácticamente duplicaría su valoración estimada en el mercado. Además, aunque todavía no existe información confirmada sobre la fecha exacta en la que termina su contrato, las versiones que han circulado apuntan a que el delantero todavía tendría varios años de vínculo con los Esmeraldas. Esto significa que el conjunto de Grupo Pachuca no tendría una necesidad inmediata de venderlo y podría mantener una postura firme durante las negociaciones, obligando al Guadalajara a realizar una inversión importante si realmente considera que el Plátano es el futbolista indicado para reforzar su ataque.

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Por eso, la directiva de Chivas tendrá que analizar cuidadosamente sus alternativas antes de comprometer una cantidad millonaria en el fichaje de Alfonso Alvarado. Está claro que el Guadalajara necesita invertir para fortalecer su plantilla y que contratar a un centro delantero suele representar una de las operaciones más costosas del mercado, especialmente cuando se buscan futbolistas mexicanos. Sin embargo, pagar cuatro o cinco millones de dólares por un atacante no garantiza que consiga adaptarse al sistema de Gabriel Milito. Por lo tanto, el Rebaño Sagrado deberá evaluar tanto su rendimiento como sus características futbolísticas antes de tomar una decisión que podría condicionar el presupuesto disponible para reforzar otras posiciones.

Chivas tiene dinero por la venta de Armando González y los equipos de la Liga MX lo saben

Uno de los factores que podrían complicar las negociaciones del Guadalajara durante el próximo mercado de fichajes es que los demás equipos de la Liga MX saben que Chivas recibió una cantidad cercana a los 15 millones de dólares por la transferencia de Armando González al Olympiacos. Esto podría provocar que algunos clubes eleven sus exigencias económicas al momento de negociar con la directiva rojiblanca, conscientes de que cuenta con recursos importantes para contratar refuerzos. De hecho, el Guadalajara ya ha enfrentado dificultades similares en otros mercados, una de las razones por las que también ha buscado alternativas en el futbol de Estados Unidos, donde ha encontrado opciones para incorporar jugadores sin depender exclusivamente de las negociaciones con otros equipos mexicanos.