Chivas se prepara para volver a tener acción por el Apertura 2026, mientras que la Selección Mexicana tuvo una sublime actuación de Santiago Sandoval. A su vez, el mercado de pases toca la puerta con Alfonso Alvarado, Jesú Hernández y Denzell García.

Chivas inicia este domingo con la mira puesta en lo que sucederá la próxima semana, cuando enfrente a Cruz Azul por la jornada 17 del Apertura 2026. En medio de este contexto, la Selección Mexicana volvió a tener acción con una destacada actuación de Santiago Sandoval, mientras que Raúl Rangel fue nuevamente señalado por regalar insólitamente un tiro de esquina para el primer gol de Jamaica.

Por otro lado, el mercado de pases ya toca la puerta en el Rebaño Sagrado debido a que estaría cerrada la compra de Jesús Hernández, revelan cuánto pediría León para dejar ir al Plátano Alvarado y afirman que Denzell García llegará a Atlas, mientras que Cade Cowell se lleva duras críticas de Desiree Monsiváis. Por último, Chivas Femenil volvió a tener acción y logró clasificar a la Semifinal tras empatar 1-1 ante FC Juárez por los Cuartos de Final de la Liguilla.

Destacada actuación de Santiago Sandoval en la derrota de México ante Jamaica

El Guadalajara volvió a estar presente en la Selección Mexicana con tres de sus futbolistas como titulares ante Jamaica. Sin embargo, Raúl Rangel volvió a ser culpable en el error en el primer gol que recibió el Tri, mientras que Luis Romo y Roberto Alvarado hicieron poco para cambiar el andar del conjunto que dirige Rafa Márquez. Quien se destacó con el conjunto nacional fue Santiago Sandoval, quien ingresó en el segundo tiempo y cambió la cara de un equipo que realizó un partido horrible.

¿Atlas le roba a Chivas el fichaje de Denzell García?

En el último mercado de pases se dio a conocer que el Guadalajara levantó el teléfono para preguntar a FC Juárez condiciones por Denzell García, quien finalmente no se movió de la frontera. Tras lo vivido a mitad de año, surgió la información de que el futbolista de los Bravos llegaría a Atlas para el próximo campeonato.

“Se habla en varios puntos donde la rumorología comienza a brotar de manera muy importante, por ejemplo en Ciudad Juárez, en donde tenemos un amigo que dice que está negociado en un alto porcentaje y es Denzell García, medio defensivo que se mencionó que podía venir al Guadalajara. Hasta ayer, dentro del lugar donde dicen; ‘ya está también avanzado, por no decir que cerrado’ es en Atlas (…) Muchos chivahermanos lo veían como un recambio generacional y lo veían con buenos ojos. Hasta hoy, en la Liga ha sido bastante regular en su equipo. Se habla en el rojinegro que hay ya, en este momento, un avance muy importante de parte del Atlas hacia él”, explicó Alex Ramírez.

Chivas cerca de cerrar el fichaje de Jesús Hernández

Uno de los jugadores que Gabriel Milito tiene en cuenta en la plantilla de Chivas es, sin duda, Jesús Hernández, quien es considerado su tercer delantero. En medio de este contexto, César Merlo confirmó que el Guadalajara hizo uso de la opción de compra del canterano que le pertenece a Xolos de Tijuana.

¿Cuánto debería pagar Chivas por el Plátano Alvarado?

En las últimas horas, surgió la versión de que el Guadalajara tendría en carpeta a varios atacantes para el Clausura 2027 y uno de ellos sería Alfonso el Plátano Alvarado. Según estimaciones, el valor de su carta sería de dos millones de euros, pero no sería extraño que la Fiera exija entre cuatro y cinco millones de dólares.

Cade Cowell recibe críticas de Desiree Monsiváis

En Chivas se espera que en las próximas semanas se haga oficial el futuro de Cade Cowell debido a que es un jugador querido para la afición. En medio de este contexto, Desiree Monsiváis destruyó al futbolista mexicoestadounidense. “Coincido con Álvaro Morales, Cade Cowell no tiene la calidad para ser futbolista y lo ha demostrado, no tiene esa coordinación y lo puedes ver. Simplemente es un atleta, corre, tiene una capacidad aeróbica increíble, pero a la hora de coordinar los pies y dar pases, no (…) Calidad futbolística no la tiene”, explicó la legendaria goleadora en ESPN.

Chivas Femenil clasificó a la Semifinal de la Liguilla

Por otro lado, Chivas Femenil logró una angustiante clasificación a la Semifinal de la Liguilla luego de haber empatado 1-1 ante FC Juárez en el Estadio Akron. Uno de los momentos del partido fueron los abucheos contra Antonio Contreras y el respaldo de la afición a Carolina Jaramillo, quien fue cepillada de la plantilla.