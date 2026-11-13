Chivas continúa preparando su participación en la Liguilla del Apertura 2026, pero la directiva rojiblanca también tiene la mirada puesta en el próximo mercado de fichajes, donde deberá tomar decisiones importantes para fortalecer al equipo de Gabriel Milito. Y es que uno de los principales objetivos del Guadalajara será conseguir refuerzos sin comprometer demasiado sus finanzas, por lo que las posibles salidas también podrían resultar fundamentales. En ese sentido, el futuro de Cade Cowell representa una oportunidad interesante para recuperar una inversión millonaria, especialmente después de que el Vaquero consiguiera mejorar su rendimiento durante su préstamo con New York Red Bulls en la MLS.

Aunque Cade Cowell tuvo una buena temporada 2026 en la MLS y terminó convirtiéndose en el futbolista con más asistencias de New York Red Bulls, su regreso al Guadalajara no necesariamente sería una buena noticia para Gabriel Milito. Y es que el atacante estadounidense consiguió destacar jugando principalmente como extremo, una posición que prácticamente no existe dentro del esquema habitual del entrenador argentino. Por eso, el Vaquero podría encontrarse con las mismas dificultades que han tenido otros futbolistas ofensivos para adaptarse al sistema rojiblanco, especialmente porque Milito suele utilizar carrileros y atacantes que juegan por dentro, en lugar de extremos tradicionales pegados a las bandas.

Cade Cowell fue uno de los mejores asistidores de la MLS.

De hecho, basta con observar las pocas oportunidades que han recibido futbolistas como Jonathan Pérez o incluso Hugo Camberos para entender por qué el regreso de Cade Cowell podría terminar siendo complicado tanto para el jugador como para el propio Guadalajara. Por eso, una de las alternativas más convenientes sería que New York Red Bulls decidiera ejercer la opción de compra incluida en su préstamo, aunque tampoco se podría descartar que otro equipo de la MLS mostrara interés en contratarlo. Después de todo, el Vaquero ya demostró que tiene condiciones para destacar en el futbol estadounidense, mientras que Chivas podría aprovechar su buen rendimiento para obtener recursos económicos que le permitan reforzar posiciones donde Gabriel Milito realmente necesita alternativas.

Pero ¿cuánto dinero podría recibir el Guadalajara por la venta de Cade Cowell? Aunque las cantidades incluidas en este tipo de acuerdos suelen manejarse de manera confidencial, Chivas habría pagado alrededor de cuatro millones de dólares para contratar al atacante estadounidense. Además, cuando se concretó su préstamo a New York Red Bulls, trascendió que la opción de compra se habría establecido por una cantidad muy similar a la inversión original del Rebaño Sagrado. Esto significa que si el conjunto neoyorquino decide quedarse definitivamente con el Vaquero, Guadalajara podría recuperar aproximadamente cuatro millones de dólares, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre el monto exacto ni sobre la intención de ejercer dicha cláusula.

De esta manera, una posible venta de Cade Cowell representaría un ingreso millonario para Chivas justo antes de comenzar el mercado de fichajes del Clausura 2027. Y es que, si New York Red Bulls ejerce la opción de compra o aparece otro equipo dispuesto a pagar una cantidad similar, el Guadalajara podría recuperar buena parte de lo que invirtió en el atacante. Además, estos recursos se sumarían al dinero que el Rebaño Sagrado obtuvo por la transferencia de Armando González al Olympiacos, lo que permitiría contar con un presupuesto más amplio para buscar un nuevo centro delantero, reforzar la defensa y fortalecer el plantel de cara a la Liga MX y la Concacaf Champions Cup.

Cade Cowell solo podría encajar en Chivas si cambia su posición a carrilero por derecha

A pesar de que su venta podría resultar conveniente, Cade Cowell todavía tendría una alternativa para recibir una segunda oportunidad en Chivas: adaptarse a la posición de carrilero por derecha. Aunque el Vaquero ha destacado principalmente como extremo, su velocidad y capacidad para recorrer la banda podrían permitirle desempeñar una función similar dentro del esquema de Gabriel Milito, siempre y cuando consiga mejorar sus responsabilidades defensivas. Además, Richard Ledezma es actualmente el titular en esa posición, pero no cuenta con un sustituto natural dentro del plantel rojiblanco, por lo que Cowell podría convertirse en una alternativa interesante para afrontar la doble competencia del próximo semestre. Sin embargo, esta posibilidad dependerá de la decisión del entrenador argentino y de lo que suceda con el futuro contractual del estadounidense durante el mercado de invierno.