Chivas espera que en las próximas semanas se defina el futuro de Cade Cowell. En medio de este contexto, revelan la decisión que tomaría el equipo estadounidense.

Mientras el Guadalajara piensa en el cierre de la fase regular ante Cruz Azul, el mercado de pases está a la vuelta de la esquina y los rumores en Verde Valle empiezan a llover. Uno de ellos es en relación con el futuro de Cade Cowell y en las últimas horas Juan Manuel Figueroa reveló que en las próximas semanas New York Red Bulls se acercaría a negociar la opción de compra con Chivas.

El 2026 para el Vaquero en la MLS, sin duda, ha sido muy bueno debido a que, como extremo, se convirtió en una pieza importante para la franquicia neoyorquina. Se ganó la titularidad en el equipo, anotó goles importantes que no terminaron de servir, ya que fueron décimos en la tabla general de la Conferencia Este.

En medio de este contexto, el Guadalajara sabe muy bien que en las próximas semanas se debe definir el futuro de Cade Cowell, quien regresará tras un año a préstamo con New York Red Bulls. El conjunto de la MLS tiene en su poder la cláusula de compra, pero desde Estados Unidos no surgen versiones sobre la posibilidad de que hagan uso de la misma.

New York Red Bulls quiere quedarse con Cade Cowell. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, Juan Manuel Figueroa reveló en Medio Tiempo que el conjunto estadounidense habría tomado una decisión con el Vaquero. Según sus fuentes, en las próximas semanas la franquicia de New York se acercaría a negociar la compra de la carta del mexico-estadounidense. De esta manera, es un hecho que busca una reducción para fichar al atacante.

Cade Cowell habló sobre su futuro

Tras el último partido, Cade Cowell habló en zona mixta sobre su futuro. “No estoy muy seguro de eso, obviamente. Estoy seguro de que las conversaciones comenzarán ahora que sabemos con certeza que la temporada terminó y sí, obviamente no sé nada en este momento, así que dejaré que mi agente y el club se encarguen de hablar de eso”, explicó el atacante que aún pertenece al Rebaño Sagrado.

Y agregó: “Me encantó la forma en que jugamos aquí y, en lo personal, sentí que tuve un rol importante para el club en el aspecto ofensivo. Fue mucha confianza a lo largo del año y me dio gusto ayudarlos tanto como pude. Obviamente nos quedamos cortos, así que eso no se siente bien, pero hubo muchos grandes momentos sin duda. Puedo reflexionar sobre muchas cosas buenas y regresar para el próximo año, donde sea que sea, y hacer lo mismo”, cerró.