Roberto Alvarado se ha convertido en uno de los futbolistas más carismáticos de Chivas y de la Selección Mexicana, pues además de ser uno de los jugadores más talentosos del país, el Piojo también se ha ganado el cariño de miles de aficionados gracias a su personalidad y sentido del humor. Y es que el atacante rojiblanco constantemente protagoniza momentos divertidos que terminan haciéndose virales en las redes sociales, incluso entre personas que no siguen demasiado el futbol. Sin embargo, su más reciente ocurrencia consiguió llamar la atención de una de las actrices más queridas de México, quien decidió enviarle un mensaje muy especial después de conocer lo que hizo el jugador del Guadalajara.

Todo comenzó durante la celebración de Halloween organizada por Chivas, cuando Roberto Alvarado sorprendió a sus compañeros y a los aficionados al aparecer disfrazado de la Chilindrina, uno de los personajes más emblemáticos de la televisión mexicana. El Piojo no solamente utilizó la característica vestimenta del personaje, sino que también consiguió provocar numerosas reacciones por su peculiar elección de disfraz. Sin embargo, lo que parecía ser una simple broma terminó llegando hasta María Antonieta de las Nieves, la actriz que dio vida a la Chilindrina durante décadas y que no dudó en expresar su alegría por el homenaje que le hizo el futbolista rojiblanco.

Roberto Alvarado está en su mejor momento goleador.

Durante una entrevista reciente, María Antonieta de las Nieves habló sobre el disfraz de Roberto Alvarado y reconoció que le emocionó mucho ver que el futbolista eligiera a la Chilindrina para celebrar Halloween. La histórica actriz mexicana, quien se convirtió en una figura inolvidable gracias a su participación en El Chavo del 8, destacó el cariño que sigue recibiendo su personaje después de tantos años. Por eso, el gesto del atacante de Chivas fue recibido como una muestra de afecto hacia uno de los personajes más reconocidos de la televisión latinoamericana, especialmente porque las imágenes del Piojo consiguieron una enorme difusión entre los aficionados.

Pero eso no fue todo, pues María Antonieta de las Nieves también confesó que ya había tenido la oportunidad de escribirle personalmente a Roberto Alvarado después de enterarse de su peculiar disfraz. Además, aprovechó la entrevista para enviarle nuevamente un mensaje lleno de cariño, asegurando que lo quiere mucho y agradeciéndole por haber elegido a la Chilindrina para protagonizar uno de sus momentos más divertidos. De esta manera, el Piojo consiguió ganarse el reconocimiento de la propia actriz y darle todavía más popularidad a su ocurrencia, demostrando que su personalidad continúa conquistando seguidores incluso fuera de las canchas.

Finalmente, María Antonieta de las Nieves también aprovechó para aclarar que los derechos del personaje de la Chilindrina le pertenecen a ella y no a Florinda Meza, una situación que quiso dejar en claro al hablar sobre el disfraz del futbolista rojiblanco. Sin embargo, la actriz descartó que tenga alguna intención de emprender acciones legales contra Roberto Alvarado o contra cualquier otra persona que decida caracterizarse como su popular personaje. Por el contrario, dejó claro que recibe con mucho cariño este tipo de homenajes y que no tiene ningún problema con que los aficionados se disfracen de la Chilindrina, por lo que el Piojo puede quedarse tranquilo después de su divertida celebración de Halloween.

Roberto Alvarado apunta a ser titular en el México vs Jamaica

Mientras su disfraz continúa dando de qué hablar, Roberto Alvarado también se prepara para disputar los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League con la Selección Mexicana, que enfrentará a Jamaica este sábado en Kingston. El atacante de Chivas fue uno de los cinco futbolistas rojiblancos convocados por Rafael Márquez y, de acuerdo con los reportes sobre la posible alineación, tendría prácticamente asegurado un lugar en el once inicial. De hecho, todo apunta a que el Piojo acompañará a Julián Quiñones y Santiago Giménez en el ataque del Tri, buscando trasladar al combinado nacional el buen rendimiento que ha mostrado durante el Apertura 2026 con el Guadalajara.