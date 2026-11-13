Chivas continúa aprovechando la pausa por la Fecha FIFA para preparar su último partido de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul, pero también para comenzar a trabajar en los detalles que podrían marcar la diferencia durante la Liguilla. Y es que el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito tiene claro que el principal objetivo del Guadalajara es conquistar el campeonato de la Liga MX, por lo que necesitará que todos sus futbolistas lleguen en las mejores condiciones posibles a la fase final. Sin embargo, hay algunos aspectos del funcionamiento rojiblanco que todavía necesitan corregirse, especialmente en una zona tan importante como la defensa, donde un error podría terminar costando una eliminación.

Uno de los futbolistas más importantes para Gabriel Milito es Luis Romo, quien se ha convertido en una pieza prácticamente inamovible dentro del sistema táctico del entrenador argentino. Sin embargo, esta misma situación también ha provocado que sea uno de los jugadores más señalados por la afición, especialmente cuando comete errores que terminan complicando al equipo. Y es que, a diferencia de otros elementos del plantel que apenas reciben oportunidades, Romo suele disputar la mayor cantidad de minutos posibles y tiene una responsabilidad enorme dentro del funcionamiento rojiblanco, tanto en la construcción de las jugadas como en la seguridad defensiva del Guadalajara.

La importancia de Luis Romo para Chivas queda bastante clara cuando se revisan sus estadísticas ofensivas, pues es el segundo jugador con más asistencias del equipo durante el Apertura 2026, con dos, y también lidera al plantel en grandes ocasiones creadas, con seis. Además, el mediocampista reconvertido en defensa central es el futbolista rojiblanco con más pases precisos por partido, con un promedio de 65.6, y también encabeza el registro de pases largos acertados, con 6.3 por encuentro. Estas cifras resultan especialmente llamativas porque Romo consigue aportar muchísimo a la circulación del balón y a la generación de oportunidades a pesar de jugar habitualmente como defensa, una posición desde la que suele encontrarse bastante lejos de la portería rival.

Sin embargo, hay una estadística en la que Luis Romo también lidera a Chivas, pero que representa uno de los principales riesgos para el equipo: los balones perdidos. Y es que el futbolista rojiblanco registra un promedio de 15.3 pérdidas de posesión por partido, la cifra más alta de todo el plantel durante el Apertura 2026. Aunque parte de este registro puede explicarse por su enorme participación en la circulación del balón y la cantidad de pases que intenta, el problema es que Romo juega como defensa central, por lo que algunas de estas pérdidas pueden producirse en zonas muy cercanas a la portería de Raúl Rangel. Esto significa que un error en la salida podría dejar al Guadalajara en una situación muy comprometida, especialmente contra rivales que presionan constantemente.

Por eso, uno de los principales aspectos que Luis Romo necesita mejorar de cara a la Liguilla es reducir las pérdidas de balón en zonas peligrosas sin sacrificar su importancia en la construcción del juego. Está claro que Gabriel Milito necesita su capacidad para distribuir la pelota, romper líneas mediante pases y participar en la generación de oportunidades, pero también es fundamental que el equipo mantenga la seguridad cuando comienza sus ataques desde la defensa. Si consigue encontrar ese equilibrio, Chivas podría ganar una solidez defensiva todavía mayor sin perder a uno de sus futbolistas más importantes en la circulación del balón, algo que podría resultar decisivo durante una fase final en la que cualquier equivocación puede costar muy caro.

El gol de Alí Ávila en el Chivas vs Querétaro es un ejemplo de los balones perdidos de Luis Romo

Uno de los ejemplos más claros de lo peligroso que puede resultar perder el balón cerca de la propia portería ocurrió durante el enfrentamiento entre Chivas y Querétaro, cuando Luis Romo cometió un error en la salida que terminó provocando el gol de Alí Ávila apenas al minuto 12 del encuentro. El defensor rojiblanco perdió la posesión a unos cuantos metros de Raúl Rangel, permitiendo que el atacante de los Gallos Blancos aprovechara la oportunidad para adelantar a su equipo desde los primeros minutos. Aquella anotación complicó considerablemente el desarrollo del partido para el Guadalajara, que finalmente terminó perdiendo por 0-2. Por eso, evitar este tipo de errores será fundamental para que Chivas pueda competir con mayor seguridad durante la Liguilla, especialmente frente a rivales que no suelen perdonar las oportunidades que reciben.