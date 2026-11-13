Chivas se encuentra en la recta final del Apertura 2026, por lo que cada vez falta menos para que comience el mercado de fichajes de invierno. Y es que, aunque la prioridad será reforzar algunas posiciones que han presentado problemas durante el torneo, también hay varios futbolistas que podrían abandonar el Guadalajara debido a la falta de oportunidades bajo las órdenes de Gabriel Milito. Uno de los nombres que lleva más tiempo apareciendo entre los posibles candidatos a salir es Jonathan Pérez, quien parece tener pie y medio fuera del Rebaño Sagrado después de una etapa en la que prácticamente no ha tenido participación.

De hecho, la directiva de Chivas ya le habría comunicado a Jonathan Pérez que no entra en los planes de Gabriel Milito para el Clausura 2027, por lo que su representante estaría buscando un nuevo equipo donde pueda recuperar la continuidad que no ha tenido en Guadalajara, según información fue revelada por Futboltuber. Sin embargo, esta situación no debería sorprender demasiado si consideramos los pocos minutos que ha disputado desde su llegada hace menos de un año, pues sus estadísticas reflejan que nunca consiguió convertirse en una alternativa importante para el entrenador argentino.

Jonathan Pérez fue notificado que no entra en planes para el CL27.

Para entender lo complicada que ha sido su etapa en el Guadalajara, basta con revisar la cantidad de partidos que ha disputado. Curiosamente, el Apertura 2026 es el torneo en el que Jonathan Pérez ha tenido mayor participación con el primer equipo de Chivas, aunque solamente ha ingresado al terreno de juego en dos ocasiones. La primera fue contra FC Juárez durante la Jornada 2, mientras que la segunda llegó en el Clásico Nacional contra América de la Jornada 9. Sin embargo, su situación fue todavía peor durante el Clausura 2026, cuando únicamente disputó un encuentro contra Puebla en la Jornada 15, por lo que apenas acumula tres apariciones oficiales con el Rebaño Sagrado desde su llegada.

Pero si la cantidad de partidos resulta preocupante, los minutos disputados por Jonathan Pérez son todavía más reveladores sobre la falta de oportunidades que ha tenido en Chivas. Durante el presente Apertura 2026, el atacante apenas ha acumulado 15 minutos de actividad, después de jugar uno contra FC Juárez y otros 14 frente al América. Mientras tanto, en el Clausura 2026 solamente estuvo 12 minutos sobre el terreno de juego durante el encuentro contra Puebla. Esto significa que Jonathan Pérez ha disputado apenas 27 minutos oficiales con el primer equipo del Guadalajara en dos torneos, una cifra extremadamente baja para un futbolista que llegó con la intención de convertirse en una alternativa importante para el ataque rojiblanco.

Como era de esperarse, la falta de oportunidades también se refleja directamente en las estadísticas individuales de Jonathan Pérez, quien todavía no registra goles ni asistencias con la camiseta de Chivas. De hecho, su participación ha sido tan limitada que ni siquiera ha recibido tarjetas amarillas o rojas durante los tres encuentros en los que ha tenido actividad. Aunque estos números podrían parecer decepcionantes a primera vista, también es importante considerar que 27 minutos son insuficientes para evaluar realmente el rendimiento de un futbolista o exigirle resultados importantes. Por eso, su posible salida dejaría la sensación de que el Guadalajara nunca encontró la manera de aprovechar a un jugador que llegó como una apuesta interesante para fortalecer el plantel.

Jonathan Pérez llegó a Chivas siendo la venta más cara en la historia del Nashville SC

Lo que hace todavía más llamativa la situación de Jonathan Pérez es que Chivas realizó una inversión cercana a los tres millones de dólares para contratarlo procedente del Nashville SC de la MLS, una operación que fue presentada como la venta más cara en la historia del conjunto estadounidense. Sin embargo, el atacante nunca consiguió adaptarse al sistema de Gabriel Milito, principalmente porque sus características como extremo no encajan fácilmente en el esquema que utiliza el entrenador argentino, una situación que provoca cuestionamientos sobre la planificación deportiva y las decisiones tomadas durante los últimos mercados de pases.