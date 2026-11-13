Chivas continúa trabajando durante la pausa por la Fecha FIFA con la mirada puesta en su último partido de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul, un encuentro que será fundamental para definir su posición en la Tabla General antes de comenzar la Liguilla. Sin embargo, la directiva rojiblanca también ha comenzado a tomar decisiones importantes de cara al Clausura 2027, especialmente sobre los futbolistas que podrían abandonar el equipo y aquellos que tendrán una nueva oportunidad. Mientras tanto, las noticias sobre Armando González, Roberto Alvarado y el estado físico de algunos jugadores han dado mucho de qué hablar, por lo que el Guadalajara sigue siendo protagonista incluso sin tener actividad oficial durante esta semana.

Directiva de Chivas le avisó a Jonathan Pérez que no entra en planes, ya le buscan acomodo

Uno de los futbolistas que podría abandonar el Guadalajara durante el próximo mercado de fichajes es Jonathan Pérez, quien prácticamente no ha tenido oportunidades bajo las órdenes de Gabriel Milito y ya habría sido informado de que lo mejor sería buscar otro equipo. De acuerdo con información revelada por el insider Futboltuber en su canal de YouTube, el representante del atacante ya estaría trabajando para encontrarle un nuevo destino donde pueda tener mayor participación. Sin embargo, esto no significa que su salida esté completamente definida, pues todavía existe la posibilidad de que permanezca en Chivas, aunque tendría que aceptar que sus oportunidades de jugar serían bastante limitadas.

Prensa del Olympiacos resalta la disciplina de Armando González en primera plana

Mientras tanto, Armando González continúa ganándose el reconocimiento de los aficionados y de la prensa griega gracias a sus actuaciones con el Olympiacos, donde poco a poco ha conseguido recibir mayores oportunidades a pesar de no ser todavía un titular habitual. Una muestra de ello llegó por parte de Kokkinos Protathlitis, periódico especializado en el conjunto de El Pireo, que destacó al delantero mexicano retomando unas declaraciones de Ramón Morales. El histórico capitán de Chivas describió a la Hormiga como un futbolista que “habla poco, trabaja mucho”, haciendo referencia a la enorme disciplina que siempre lo ha caracterizado. Estas palabras han llamado la atención en Grecia, donde el canterano rojiblanco comienza a ganarse el cariño de los seguidores gracias a su esfuerzo y compromiso, además de su capacidad para aprovechar los minutos que recibe.

Revelan las únicas dos formas de que Hugo Camberos salga de Chivas

El futuro de Hugo Camberos ha generado numerosas especulaciones durante los últimos días, especialmente después de los rumores que lo colocaban como posible refuerzo del Toluca. Sin embargo, el periodista César Huerta reveló que la directiva de Chivas no tiene contemplado desprenderse del joven atacante durante el próximo mercado de fichajes, pues el Guadalajara disputará la Liga MX y la Concacaf Champions Cup en 2027, por lo que necesitará un plantel amplio. No obstante, explicó que existen dos situaciones que podrían cambiar los planes: que el propio Camberos solicite salir para encontrar más minutos o que Gabriel Milito pida expresamente su salida después de hablarlo con los responsables deportivos. Por ahora, ninguna de estas condiciones se habría presentado, por lo que la intención sería mantenerlo en el equipo para afrontar la doble competencia.

La actriz de la Chilindrina manda mensaje a Roberto Alvarado por su disfraz en Halloween

Roberto Alvarado volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas más carismáticos del Guadalajara, pues su divertido disfraz de la Chilindrina durante la celebración de Halloween de Chivas consiguió llamar la atención de la propia María Antonieta de las Nieves. Durante una entrevista reciente, la histórica actriz mexicana reconoció que le emocionó mucho ver al Piojo caracterizado como su popular personaje e incluso confesó que ya había tenido la oportunidad de escribirle personalmente. Además, volvió a enviarle un mensaje lleno de cariño y agradecimiento por haber hecho viral a la Chilindrina. Finalmente, la actriz aclaró que los derechos del personaje le pertenecen a ella y descartó cualquier intención de demandar al atacante rojiblanco, dejando claro que recibe con gusto este tipo de homenajes por parte de sus admiradores.

¿Cómo siguen Daniel Aguirre, Richard Ledezma y Fernando González tras sus molestias en el partido contra el León?

Una de las principales preocupaciones de Chivas después del empate contra León fue el estado físico de Daniel Aguirre, Richard Ledezma y Fernando González, pues los tres futbolistas tuvieron que abandonar el terreno de juego debido a diferentes molestias durante el encuentro contra la Fiera. Esto provocó incertidumbre entre los aficionados, especialmente por la cercanía del partido contra Cruz Azul y el comienzo de la Liguilla. Sin embargo, el Guadalajara compartió videos de su entrenamiento del miércoles en los que Aguirre, Ledezma y el Oso aparecen trabajando con normalidad junto al resto de sus compañeros, una señal bastante positiva que apunta a que sus molestias no fueron de gravedad.