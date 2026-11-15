Chivas Femenil logró una ajustada clasificación a la Semifinal de la Liguilla luego de haber empatado. Tras el partido, Antonio Contreras quiso evitar hablar sobre lo que sucede con Carolina Jaramillo.

Chivas Femenil volvió a tener acción en el Apertura 2026 luego de haber clasificado a la Semifinal de la Liguilla tras empatar 1-1 ante FC Juárez en el Estadio Akron. Sin embargo, la gran pregunta que surge entre los chivahermanos es en relación con lo que sucede con Carolina Jaramillo. Tras el partido, Antonio Contreras evitó entrar en polémicas y dio una ridícula explicación al señalar que prefería enfocarse en la Semifinal de la Liguilla.

La relación entre Jaramillo, cuerpo técnico y directiva está rota, especialmente luego de su publicación en redes sociales. “Que no existan oportunidades ni interés de renovar no significa que falten ganas de estar. Mi deseo de continuar, trabajar y aportar sigue intacto. A veces no es el jugador quien deja de querer pertenecer, sino que dejan de demostrarle que no lo quieren ahí. El compromiso y el profesionalismo siguen firmes hasta el último día”, publicó la referente rojiblanca.

El respaldo de la afición no solo se vio en redes sociales, sino también en el Estadio Akron debido a que estalló en el minuto 8 con una sola palabra: Jaramillo. Tras el empate 1-1 ante FC Juárez y la clasificación a la Semifinal por ventaja deportiva, Antonio Contreras dio una ridícula respuesta, ya que no quiso hacerse cargo ni hacer responsable a la directiva por lo que sucede con la mediocampista.

Antonio Contreras decidió evitar a hablar de Carolina Jaramillo con ridícula respuesta. (Foto: IMAGO7)

“Caro está entrenando bien y todo lo demás pues me gustaría, como le dije antes Michel no por nada, pero sí centrarme en en trabajar la semifinal y ojalá ¿no? Ojalá meternos en esa en esa final deseada”, respondió el técnico español en conferencia de prensa.

A su vez, se hizo el desentendido cuando le consultaron sobre los abucheos que recibió en el Estadio Akron. “Yo lo que escuché era chiva chiva chiva chiva chiva ¿eh? Entonces bueno, yo sé ¿sabes qué pasa? Que al final yo me tengo que centrar en lo mío y lo mío es meter este equipo en la final”, cerró el técnico del Guadalajara.

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¿A quién enfrentará Chivas Femenil en la Semifinal de la Liguilla?

Luego del pobre empate ante FC Juárez, Chivas Femenil logró clasificar a la Semifinal de la Liguilla y enfrentará a Rayados de Monterrey. Para este duelo, el Rebaño Sagrado no contará con la ventaja deportiva, por lo que deberá ganar en el marcador global.