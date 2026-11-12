Chivas Femenil se alista para enfrentar a FC Juárez por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla en el Estadio Akron. En medio de este contexto, la afición del Guadalajara no para de mostrar su molestia por el trato que recibe Carolina Jaramillo.

Chivas Femenil debutó en la Liguilla y su estreno no fue de la mejor manera debido a que fue un pálido empate ante FC Juárez. Tras lo vivido en la frontera, el Guadalajara pidió a la afición unirse para acompañar a las Chingonas en el Estadio Akron ante las Bravas, pero la reacción de los chivahermanos fue de respaldo para Carolina Jaramillo tras sus dichos con los que expuso a Antonio Contreras y Nelly Simón.

Las palabras post igualdad ante las Bravas generaron un movimiento muy fuerte entre los fanáticos del Guadalajara, porque no se comprende el trato que recibe una jugadora que es necesario que esté en el campo de juego. Ninguna de las que está lo hace de la mejor manera y es necesaria la presencia de la Comandante para marcar la diferencia.

Aficionados estallaron en redes sociales contra Antonio Contreras y Nelly Simón por el trato que le daban a Carolina Jaramillo. En medio de este contexto polémico, Chivas Femenil pidió unirse para la vuelta contra FC Juárez y la afición estalló contra el entrenador, la directora deportiva y Amaury Vergara para respaldar a la referente rojiblanca.

Afición de Chivas estalló contra Contreras y Simón. (Foto: IMAGO7)

“Mejor saquen a esa basura de técnico y de persona. Así seguro aspiramos al campeonato”, expresó una aficionada en los comentarios. Y otro agregó: “Sí claro muy unidas, qué pinche cinismo y qué decepción Amaury Vergara que prefieras mantener a Nelly Simón que le ha hecho mucho daño al club que a una de las máximas referentes. Si se va Caro nadie debería seguir apoyando esta mierda de proyecto”.

¿Qué dijo Carolina Jaramillo?

Tras el empate ante FC Juárez, Carolina Jaramillo apareció en redes sociales para dejar en claro que ella quiere jugar. “Que no existan oportunidades ni interés de renovar no significa que falten ganas de estar. Mi deseo de continuar, trabajar y aportar sigue intacto. A veces no es el jugador quien deja de querer pertenecer, sino que dejan de demostrarle que no lo quieren ahí. El compromiso y el profesionalismo siguen firmes hasta el último día”, expresó la futbolista en X.

Afición de Chivas contra Antonio Contreras