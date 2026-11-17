Santiago Sandoval es uno de los cinco jugadores de Chivas que se encuentra convocado con la Selección Mexicana para disputar la Nations League. A horas de la vuelta por los Cuartos de Final, el canterano del Guadalajara habló de la posibilidad de salir a Europa y señaló que, de momento, se encuentra enfocado en el Rebaño Sagrado.

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En más de una ocasión, se ha hablado de que Hugo Camberos como Santi son vistos como grandes proyectos para que lleguen al futbol de Europa, especialmente tras su enorme participación en el Premundial de la Concacaf que se llevó a cabo en Puebla.

La actualidad de Santiago Sandoval lo tiene como uno de los cinco convocados de Chivas en la Selección Mexicana de Rafa Márquez. Previo al duelo contra Jamaica, el canterano fue consultado sobre la posibilidad de saltar al futbol de Europa y señaló que está enfocado en el Rebaño Sagrado.

Santiago Sandoval habló de la posibilidad de jugar en Europa.

Photo: Santiago Sandoval habló de la posibilidad de jugar en Europa.

“A ver, estoy muy tranquilo porque siempre soy un jugador que tiene claro lo que quiere. Estoy muy enfocado en Chivas, me está yendo bien pero por lo mismo, porque yo estoy muy cerrado a Chivas”, explicó. Y agregó: “Estoy muy agradecido con Chivas porque me dio la oportunidad, porque me hace jugar, porque me ayuda a lo que necesito. Entonces por eso estoy acá en Selección, porque es gracias a Chivas. En redes se habla muchas cosas, siempre van a salir muchas cosas, pero al final de cuentas es todo lo de afuera. Yo intento ya no más estar en mi club, hacer lo que me toca y disfrutar”.

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Santiago Sandoval habló de la posibilidad de ir de inicio ante Jamaica

En la misma entrevista, el canterano del Guadalajara afirmó que está listo para ir de inicio ante Jamaica . “Yo tengo que estar listo siempre, en todo momento. En Chivas, cuando me tocó, yo creo que también lo estuve. Primero Dios para que se pueda dar así, pero en el equipo el que juegue va a estar muy bien. Por eso me quedo tranquilo y les digo lo que me toque yo voy a disfrutar y agradecido por las oportunidades”, expresó.

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En la misma charla, afirmó que si fuera por él, llevaría a más jugadores del Guadalajara a la Selección Mexicana. “Me podría traer fácilmente a todos los de Chivas, no me quiero olvidar de de ninguno ni dejar ninguno ahí en Verde Valle, pero la verdad que el nivel que ahorita trae Chivas está para la Selección Mexicana”, expresó el canterano.

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¿A qué hora se juega México vs. Jamaica?

El partido de vuelta entre México y Jamaica se disputará el próximo martes 17 de noviembre a partir de las 20:30 desde el Gigante de Acero de Monterrey, Nuevo León. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO en el territorio nacional por el Canal 5, Azteca 7, ViX Premium y el canal de YouTube de la Concacaf, mientras que en Estados Unidos por TUDN, ViX Premium, Univisión y TV Azteca.